За неделю ОРВИ заболели еще 45 тысяч человек, эпидпорог превышен на 62%

В Свердловской области ситуация с ОРВИ продолжает усугубляться. За неделю зарегистрировано 45,4 тысячи заболевших, что больше на 37%, чем неделей ранее. В Екатеринбурге – больше половины всех заболевших: 23 385 человек, это на треть больше. Эпидпорог превышен на 73% (по региону – на 62%).

«В структуре заболеваемости 63% составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости – среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7-14 лет», – сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Новых случаев гриппа пока не выявлено. Среди циркулирующих доминируют риновирусы (38% от числа обследованных лабораторно). Также выделены вирусы SARS-CoV-2, РС-вирус и аденовирусы.

Но вакцинация от гриппа продолжается. Если неделю назад привитых от гриппа было чуть более 20 тысяч человек, то сейчас – 282 813 (охват 6,74%).

Как ранее писал «Новый День», в школах и детсадах в этом году прививают «Ультриксом Квадри».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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