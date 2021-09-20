В больницы завезли 420 тысяч доз «Ультрикс Квадри» от гриппа, за которой охотились родители

В больницы Свердловской области поступило более 420 тысяч доз вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри». В прошлые сезоны эту прививку можно было поставить в основном в платных клиниках, а в этом, со слов родителей, ей вакцинируют в детсадах и школах. Всего на сегодняшний день привито 25% детей в коллективах.

«Ультрикс Квадри» – это единственная российская четырехвалентная вакцина, содержащая штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ в текущем сезоне. По словам родителей, в прошлые годы «Ультрикс» не ставили в школах и детсадах – там предлагали лишь «Совигрипп», и многие искали вакцину по платным медицинским центрам. Поставки были нерегулярными, и прививку приходилось ждать. В этом году все изменилось.

«Сыну в школе предлагают поставить «Ультрикс Квадри». Мы согласились. В том году охотились за ней по аптекам города», – рассказала екатеринбурженка Елена.

В детских садах тоже в этом году ставят не только «Совигрипп», но и «Ультрикс Квадри», – рассказывают мамы. Правда, есть вакцина не везде.

В департаменте информполитики губернатора Свердловской области сообщили, что в больницы региона доставлено всего 420 180 доз «Ультрикс Квадри».

«Это инактивированная вакцина российского производства, которая не содержит живого вируса и абсолютно безопасна для человека», – говорят в ДИПе.

Всего на сегодняшний день в Свердловской области прививку (суммарно «Ультрикс» и «Совигрипп») сделали 185 084 (25,30 %) детей, находящиеся в коллективах, в том числе 69 735 (25,43 %) – в Екатеринбурге. До начала сезона гриппа планируют привить 90% детей старше трех лет, а также учащихся 1-11 классов, средне-специальных образовательных учреждений и студентов вузов.

Добавим, что вакцинация идет большими темпами. Еще неделю назад во всей области было привито 31 596 человек: как детей, так и взрослых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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