Детям после «коронавирусного» карантина не нужно будет идти в больницу за справкой о здоровье

От родителей больше не будут требовать справку о здоровье после выхода школьного класса или группы детсада с карантина. Чтобы в больницах не копились огромные очереди, врача будут приглашать в садик или школу.

Об этом написал в своем инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Считаю, что школьникам не нужно ехать в поликлинику, простаивать там часами, хватать инфекции. Можно упростить процесс. Школа должна сообщить врачам данные о количестве карантинных классов и назвать дату возвращения детей. В этот день в школу придет врач из больницы, всех осмотрит и выдаст справки. Также будет и в детских садах. Поручил министерствам [здравоохранения и образования] уведомить о новых правилах все учреждения», – написал губернатор.

К такому решению власти подтолкнули огромные очереди, которые стали выстраиваться в детских поликлиниках с начала учебного года. Об этом, в том числе, писал и «Новый День». Добавим, что для переболевших ОРВИ и другими заболеваниями детей правила не меняются: им нужно будет получать справку о здоровье в больнице в индивидуальном порядке. В некоторых образовательных учреждениях просят еще и справку об эпидблагополучии.

За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировано 45,4 тысячи случаев ОРВИ. 63% заболевших – дети в возрасте до 17 лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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