В некоторых детсадах после отпуска и болезни снова требуют справку об эпидблагополучии

С этой недели в детских садах вновь стали требовать справки об эпидблагополучии адреса, в случае если ребенок болел либо продолжительное время был в отпуске. В прошлом учебном году они были отменены, и после болезни можно было прийти лишь со справкой о здоровье, а после пропусков – вообще без документов из больницы.

По словам родителей, еще до начала учебного года на собраниях в детсадах медицинские работники говорили: справки об эпидблагополучии отменили, они не нужны. Дети, которые пошли в садик 1 сентября впервые или после долгого перерыва, должны были предоставить только справку о здоровье из поликлиники. Однако уже с этой недели правила снова поменялись.

«Ребенок болел неделю. В детском саду сказали, что для выхода нужна справка о здоровье и справка об эпидблагополучии. Раньше справки о благополучии адреса не требовали, они были отменены в прошлом году», – рассказала «Новому Дню» жительница Верх-Исетского района.

В самих детсадах неофициально ссылаются на некие документы детской больницы №11, которая обслуживает детей на ВИЗе. А медучреждение якобы выполняет новые требования Министерства здравоохранения России и правительства области.

«По этим требованиям дети, которые приходят в детский сад после болезни, выходят со справкой о здоровье и справкой об эпидблагополучии адреса. Дети после отпуска – только со справкой об эпидблагополучии», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Однако в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области Новому Дню сообщили, что правила не менялись. «Если ребенок отсутствовал в садике по причине болезни, он возвращается в сад со справкой о выздоровлении от врача. Если ребенок не посещал сад по другой причине, справки из медорганизации по санитарным правилам не требуется, однако администрация сада вправе устанавливать собственные требования к организации этого процесса», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как ранее писал «Новый День», в некоторых детсадах Екатеринбурга, бывает, по старым нормам просят принести справку от педиатра у детей, которые не болели, а отсутствовали по семейным причинам. Но родители имеют право не делать этого.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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