Детсады просят с родителей здоровых детей справку от педиатра, несмотря на новые правила

В Екатеринбурге родители обратили внимание на то, что во многих садиках продолжают требовать справку после отсутствия детей больше одного дня. Заключение о здоровье ребенка просят принести даже у тех, кто не болел. Хотя согласно СанПиНам, действующим с 2021 года, справка требуется только с переболевших детей. Если детский сад пропустили по другим причинам, нести ее необязательно.

Новые правила, утвержденные постановлением Главного санитарного врача России, вступили в силу 1 января 2021 года. Из документа убрали пункт о том, что пропускать детский сад без справки можно только 5 дней. Теперь здоровый ребенок может пропускать по семейным обстоятельствам любое количество дней. При возвращении его осмотрит воспитатель и/или медработник, но справку о здоровье требовать не должны. Согласно пункту 2.9.4 постановления, справка нужна только в одном случае: если ребенок отсутствовал в детсаду по причине болезни.

Но в Екатеринбурге не все детсады успели перестроиться на работу по новым СанПиНам. Как рассказали «Новому Дню» родители, с них по-прежнему требуют справку от педиатра, даже если ребенок не болел.

«У нас бывает так, что у ребенка дополнительные занятия совпадают с временем посещения садика. Бывает, что по семейным обстоятельствам забираем на несколько дней. И каждый раз при пропуске садика на 3 дня и более с нас требуют справку от педиатра. Мы наблюдаемся в частной клинике. И каждый раз за двоих детей отдаем 2400 рублей просто за то, чтобы получить справку о том, что они здоровы», – рассказала екатеринбурженка, дети которой посещают один из ДОУ в Юго-Западном районе.

Этот случай не единичный. Родители рассказывают, что где-то просят справку при пропуске от 3 дней, где-то – от 5 дней. В некоторых садах разрешают приходить без справки, но просят родителей заблаговременно написать заявление о том, что ребенок будет отсутствовать.

«Все условия садика прописаны в договоре, который заключается между родителем и ДОУ. Может быть, из-за пандемии, нежелания приглашать родителей на перезаключение договора пока не изменили эти пункты про справки», – предполагают родители.

Тем, кто не хочет брать справки у педиатра при отсутствии оснований, стоит обратить внимание администрации садика на постановление санитарного врача. В пункте 2.9.3 говорится, что лица с подозрением на заболевание/заболевшие в садик не допускаются. Следующий пункт указывает: после перенесенного заболевания дети допускаются в ДОУ при наличии медицинской справки. В п. 3.1.8. говорится, что всех детей каждый день на входе проверяет воспитатель или медработник, измеряется температура. Заболевшие дети или дети с подозрением на заболевание в ДОУ не допускаются. Иных упоминаний про недопуск ребенка в ДОУ в документе нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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