Горздрав: здоровым детям, не посещавшим школу или сад несколько дней, не нужна справка от врача

В управлении здравоохранения Екатеринбурга разъяснили, кто из детей должен обязательно предоставлять в школу и садик справку о здоровье после непродолжительного отсутствия. Правило распространяется только на детей, которые болели и обращались за медицинской помощью. Если ребенок не ходил в садик или школу по другим причинам и он здоров – справку можно не приносить. При этом директор может отправить его на осмотр в местный медкабинет.

Как ранее писал «Новый День», возле детских поликлиник с начала учебного года стали выстраиваться очереди. Связано это с сезонным подъемом заболеваемости, а также с тем, что в этом году директора многих школ и детсадов требуют справки о здоровье даже у здоровых детей, которые не посещали учреждение несколько дней по каким-либо семейным причинам. Накануне в мэрии Екатеринбурга даже рассматривали вопрос о том, чтобы разрешить школам выдавать справки о здоровье и таким образом разгрузить поликлиники.

В итоге было принято компромиссное решение.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга, детям, которые переболели ОРВИ, по-прежнему потребуется справка от врача. Но если ребенок не ходил в садик или школу по иным причинам, не связанным с заболеваниями, его должны допустить до уроков без справки.

«Если ребенок заболел дома и у него наблюдаются признаки ОРВИ, общее недомогание, то родителям не надо отправлять ребенка в школу или садик, а необходимо вызвать врача на дом, позвонив в кол-центр поликлиники. К ребенку направят врача на дом или запишут в кабинет неотложной помощи. Кабинеты неотложной помощи работают всю неделю, включая выходные и праздничные дни: в субботу и воскресенье с 8:00 до15:00, а с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. По факту выздоровления ребенка выдается справка из медицинского учреждения о том, что он здоров и может посещать школу, садик. Именно с этой справкой выздоровевший ребенок идет в образовательную организацию и ДОУ, – пояснили в пресс-службе. – Если ребенок не посещал школу несколько дней, у него отсутствуют признаки ОРВИ и родители с детьми не обращались за медицинской помощью в поликлиники, то он может посещать школу или садик без справки о состоянии здоровья. Медики в данном случае руководствуются санитарными правилами, в которых не предусмотрена выдача подобных справок».

При этом в горздраве понимают, что многие педагоги боятся пускать в школу или детсад ребенка, который несколько дней отсутствовал. «В таком случае медицинский работник школы вправе осмотреть ребенка и выдать справку об отсутствии заболевания непосредственно в медицинском кабинете образовательного учреждения», – пояснили в пресс-службе.

Такое решение было принято по итогам совещания с главными врачами больниц и врачами медпунктов садиков и школ. Там же выяснилось, что пиковое время для обращения в поликлиники – это утро понедельника. Поэтому медики советуют: при появлении первых признаков ОРВИ, появившихся в пятницу, субботу или воскресенье, нужно незамедлительно звонить в контакт-центр поликлиники и идти на прием к врачу, не дожидаясь понедельника: кабинеты неотложной помощи работают с утра до вечера без выходных.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.09.20

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