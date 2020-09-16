В мэрии обсуждают возможность выдачи справки о здоровье в школах, чтобы разгрузить поликлиники

В мэрии Екатеринбурга обсуждают вопрос о выдаче справки о здоровье в школьных медкабинетах. Сейчас, чтобы получить такой документ, нужно обращаться в поликлинику, и возле лечебных учреждений выстраиваются очереди.

Как ранее писал «Новый День», возле детских поликлиник с начала учебного года стали образовываться очереди. С 1 сентября этого года детей не пускают на занятия, если у них есть признаки ОРВИ, – в таком случае школьников отправляют к врачу. После болезни также нужно получать справку о здоровье, без нее учеников не допустят на занятия. Кроме того, из-за пандемии справка нужна и здоровым детям, которые по каким-то причинам не посещали школу несколько дней.

Сейчас в управлении здравоохранения обсуждают возможность выдачи таких справок прямо в школе – после осмотра медиком. Как рассказали в пресс-службе горздрава, такой опыт есть у школы № 130 и 13-й поликлиники. Речь идет только о здоровых детях, которые временно отсутствовали в школе, но при этом не обращались за медпомощью в больницу.

По данным пресс-службы мэрии города, совещание, посвященное этому вопросу, состоится сегодня вечером. Если будет принято официальное решение, о нем сообщат родителям.

Добавим, что в детских поликлиниках города сейчас действуют новые правила. Кабинеты неотложной помощи работают с 08:00 до 20:00. Чтобы сократить очереди, к работе привлечены врачи-педиатры и фельдшеры. Главным врачам детских больниц рекомендовано вести запись на осмотр детей в отделение неотложной помощи в течение всего рабочего дня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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