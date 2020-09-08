Горздрав: очереди в неотложках связаны с началом учебного года

Жители Екатеринбурга пожаловались в соцсетях на очереди в неотложные отделения в поликлиниках. В частности, о такой ситуации в ЦГБ № 3 на улице Бебеля паблику «Инцидент. Екатеринбург» рассказала жительница города, отметив, что одна из девушек, ждущих приема, упала в обморок и ее увезла скорая.

В пресс-службе управления здравоохранения тот факт, что уральцы стали чаще обращаться в неотложку, подтвердили. Там объяснили это началом учебного года. «В осенний период, с началом работы школ и дошкольных образовательных учреждений, когда дети начинают посещать организованные коллективы, повышается обращаемость в детские поликлиники города Екатеринбурга. В настоящее время за медицинской помощью в кабинеты неотложной помощи обращаются пациенты с любыми неотложными состояниями, в том числе без повышения температуры тела», – ответили на запрос «Нового Дня» в горздраве.

Там напомнили, что с 1 сентября этого года детей не пускают на занятия, если у них есть признаки ОРВИ – в таком случае школьников отправляют к врачу. В поликлиниках, соответственно, тоже действуют новые правила. Там соблюдают дистанцию, поэтому неотложки в детских поликлиниках могут вместить не больше 3-5 пациентов с сопровождением родителей.

«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках города работают с 08:00 до 20:00. Во избежание сложившейся ситуации, которая была отмечена в понедельник, 7 сентября, в детских поликлиниках, дополнительно к работе в кабинетах неотложной помощи привлечены врачи-педиатры и фельдшеры. Главным врачам детских больниц рекомендовано вести запись на осмотр детей в отделение неотложной помощи в течение всего рабочего дня. До сведения заведующих школьными и дошкольными отделениями доведена информация о необходимости направлять детей в отделение неотложной помощи по времени, в течение всего рабочего дня, то есть с 8:00 до 20:00», – сказали в горздраве, уточнив, что если у ребенка есть повышение температуры на фоне других признаков ОРВИ, надо вызывать врача домой.

Екатеринбург, Елена Сычева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

Власти объяснили, с чем связан рост смертности в июле в полтора раза. / Екатеринбуржцы о приговоре Ефремову: «Если человек одарен, это не значит, что ему позволено все» (ВИДЕО). / «Уральские авиалинии» в полтора раза увеличили пассажиропоток в августе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»