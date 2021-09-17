Число классов на дистанте из-за коронавируса растет каждый день, но точное количество минобразования не называет

В Свердловской области каждый день все больше классоов в школах переводят на дистанционное обучение, потому что в коллективе был выявлен случай коронавируса. Однако министерство образования региона уже неделю не может предоставить точных цифр: сколько же всего учреждений на данный момент изменили формат работы из-за ОРВИ и Covid-19.

Как рассказывают родители, карантины начались чуть ли не с 1 сентября.

«У меня трое детей. Двое школьников, одна ходит в детский сад. Уже третью неделю мы почти все время сидим дома. То у одного класс на карантин ушел, то у второго. В детском саду то ветрянка, то ОРВИ», – рассказала «Новому Дню» жительница Академического.

В поликлиниках детских больниц – постоянные очереди. Детям, чтобы после болезни или карантина вернуться в образовательное учреждение, обязательно нужно предоставить справку о здоровье, а в некоторых случаях – и об эпидблагополучии адреса. Кроме того, много тех, кто идет на прием к педиатру по болезни.

Школьные учителя говорят, что среди них тоже выросла заболеваемость. «Нагрузка выросла, работать некому. Все привитые, но в легкой форме коронавирусом или ОРВИ многие болеют. К работе не допускают, естественно», – поделилась педагог одной из школ Верх-Исетского района.

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области проблему признают, но точных цифр – сколько же именно классов и групп сейчас находятся на карантине, предоставить не могут. «Новый День» направлял запросы еще в понедельник, 13 сентября, но до сих пор ответ один: «Информация готовится». В департаменте образования Екатеринбурга информацию по закрытым классам давали 13 сентября: на тот момент на дистант в городе были переведены 92 класса – в 88 случаях из-за выявленных случаев коронавиурса, в четырех – из-за роста заболеваемости ОРВИ. Причем неделей ранее таких классов было всего 12. Свежую информацию в департаменте предоставить также не смогли.

Как рассказал начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских, количество классов, которые уходят на дистант, растет каждый день.

«Цифры называть не буду по одной простой причине: они меняются каждый день, – отметил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Нового Дня». – Одно хочу сказать: происходит процесс, который мы и прогнозировали. Количество классов на дистанте увеличивается каждый день: дети приехали с каникул, обмениваются вирусами. До 15 сентября прогнозировался рост, и он продолжается до сих пор».

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков говорил, что из-за коронавируса в регионе закрываются целые детские сады, но количество их также не уточнял.

«К сожалению, фиксируем случаи заболеваемости. При первой информации закрываем на карантин классы и группы. Есть несколько детсадов полностью закрытых. Школ полностью закрытых нет, классы есть, и их количнество каждый день растет. Как только пройдем срок две недели от начала учебного года, начнут появляться и классы, вернувшиеся с карантина. Завтра-послезавтра классы начнут возвращаться в строй. Это неизбежно, когда активна коронавирусная инфекция. Но лучше закрыть класс и предотвратить распространение инфекции. Это одна из мер профилактики», – комментировал Павел Креков на последнем брифинге по итогам заседания оперштаба.

Если министерство образования предоставит данные по количеству закрытых классов и групп в детсадах, мы их обязательно опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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