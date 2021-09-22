На карантине из-за ОРВИ и коронавируса – 2% школьников Свердловской области

В Свердловской области на карантине из-за сезонных простуд и коронавируса находится около 2% школьников, сообщил сегодня замгубернатора Павел Креков.

«Прирост замечен, мы говорили с самого начала, это ожидаемая вещь, избежать заноса инфекции не удастся, у нас в общей сложности около 2% школьников на карантине, это небольшая цифра. Отправка на карантин это не синоним того, что заболел весь класс, заболеть может один – на карантин отправляются все, этого не надо бояться», – отметил чиновник.

По словам Крекова, сейчас уже начали возвращаться к учебе те классы, которые были отправлены на карантин в начале учебного года.

Продолжается и массовая вакцинация школьников и детсадовцев от гриппа. Еще два дня назад привитых было 185 тысяч. Сегодня, по словам замгубернатора, – уже 600 тысяч человек.

«Я бы советовал дать согласие, чтобы избежать сочетанной инфекции гриппа и коронавируса», – посоветовал он родителям.

Добавим, что точное количество закрытых классов и детсадов более недели не могут назвать в министерстве образования Свердловской области, куда обращался «Новый День». В Екатеринбурге тоже посоветовали обратиться в оперштаб. Однако издание «Окатгон Медиа» сообщает, что только в областном центре на карантине по коронавирусу – 111 классов. Вероятно, в области речь идет о сотнях коллективов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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