В Екатеринбурге 88 классов закрылись на карантин по Covid-19

Уже почти 90 классов в Екатеринбурге перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

«По данным на 13 сентября, в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 88 классов в связи с коронавирусной инфекцией и четыре класса в связи с ОРВИ/гриппом. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены», – сообщили «Новому Дню» в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Напомним, к 7 сентября в Екатеринбурге уже были зафиксированы случаи переводов на дистанционное обучение отдельных детских коллективов из-за коронавируса и ОРВИ. Неделю назад на дистант ушли 12 классов в 8 школах и 10 групп в 10 детских садах.

В связи с ОРВИ на карантин закрыли 8 групп в 7 детских садах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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