В Екатеринбурге на дистант из-за коронавируса перевели 202 класса

207 классов в школах Екатеринбурга на текущий момент переведены на дистанционное обучение. В 202 случаях – в связи с коронавирусом и только в пяти случаях – из-за ОРВИ. Также на карантин закрыто 135 групп в детских садах.

«По данным на 11 октября, в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 207 классов (коронавирус – 202, ОРВИ – 5); 135 групп в детских садах (коронавирус – 69, ОРВИ – 66). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены», – сообщили «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга.

Число школьников на дистанте за месяц увеличилось более чем в два раза: на 13 сентября таких классов было только 88. Более того, в региональном оперштабе предполагали, что ситуация может стабилизироваться, когда возвращаться к учебе начнут классы, вышедшие на карантин после возвращения каникул. Но этого не произошло.

Напомним, Свердловская область в последние недели бьет рекорды по коронавирусу: в сутки выявляется все больше новых больных, количество смертей тоже растет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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