Детьми с коронавирусом занято более половины выделенных для них коек в больницах

Врачи неоднократно отмечали, что дети в последний месяц намного чаще болеют коронавирусом. На сегодня из 245 коек для лечения пациентов до 18 лет занято 56%. При этом родители рассказывают, что им часто рекомендуют лечить детей дома, чтобы «не цеплять дополнительные инфекции».

По данным главного санитарного врача Екатеринбурга Александра Харитонова, сейчас дети среди всех заболевших составляют 20-24%, хотя в прошлые волны коронавируса их доля не превышала и 10%, – об этом он заявил на днях на брифинге. Родители рассказывают, что статистика, вероятнее всего, учитывает далеко не всех: у контактных тесты не берут даже при признаках ОРВИ, да и ложноотрицательные тесты встречаются часто.

«У меня тройня, детям по 2 года. Сначала заболел один из сыновей, ему ошибочно поставили диагноз «гнойная ангина». Затем заболели второй сын и дочь. Когда температура 39 у первого ребенка не падала даже после назначенных антибиотиков, у него и остальных взяли тест на коронавирус. У сына – положительный, у второго сына и дочери – отрицательные. Хотя я уверена, что болели коронавирусом все, просто один из детей в более тяжелой форме», – рассказала «Новому Дню» жительница Свердловской области Яна.

Она также добавила, что дети ходили в садик, но группу на карантин не закрыли. «Тесты у контактных детей, естественно, тоже не брали. Так что не знаю, о какой статистике вообще говорят врачи», – говорит Яна.

Еще одна мама, из города Режа, рассказала, что ее ребенку с коронавирусом врач прямым текстом рекомендовала лечиться дома и не ложиться в больницу. «У меня было направление на госпитализацию в инфекционное отделение. Но местный терапевт по дружбе сказала не ложиться, потому что отделение переполнено больными с коронавирусом – везут из Артемовска, из других городов. К тому же всегда есть риск подхватить еще какое-нибудь кишечное расстройство. В итоге лечимся мы дома. И насколько я знаю, большинство детей с коронавирусом тоже проходят лечение дома», – отметила женщина.

Аналогичные истории рассказывают и другие родители, в том числе из Екатеринбурга. «Мы прикреплены к горбольнице №11, там есть отделение для детей с коронавирусом. Но педиатр, которая пришла на дом уже после положительного теста, сразу сказала: лучше отлеживайтесь дома. Специфического лечения от коронавируса нет, а сбивать температуру можно и вне стационара. Туда, по словам педиатра, попадают только уж совсем в тяжелом состоянии – когда у ребенка обезвоживание, ацетон и прочее», – говорит екатеринбурженка Наталья, у которой 3-летний сын долечивается от коронавируса.

В региональном оперштабе информацию про Режевскую больницу, где детское отделение переполнено больными детьми с коронавирусом, не подтвердили. «Дети из Режевского городского округа, согласно маршрутизации, госпитализируются в профильные отделения медорганизаций Екатеринбурга. В Режевской ЦРБ отделения для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией нет – в силу отсутствия такой необходимости, – сообщили в оперштабе. – В целом действующими нормативными документами определен алгоритм госпитализации и маршрутизация детей, состояние здоровья которых требует лечения в условиях больницы».

Всего, по данным оперштаба, в Свердловской области развернуто 245 коек для лечения детей с коронавирусом. Они располагаются в областных клиниках и межмуниципальных центрах (крупных больницах округов). Еще 80 мест в загородном отделении медцентра «Бонум» передано для детей в состоянии средней тяжести, идущих на поправку. Туда детей направляют при необходимости.

«Фактически на сегодняшний день всего занято 138 коек (56%). В реанимационных отделениях лечение проходят два несовершеннолетних пациента, при этом их состояние не требует поддержки ИВЛ, – уточнили в оперштабе. – Резерв коек для несовершеннолетних пациентов имеется, но необходимости в развертывании дополнительных мощностей нет».

Напомним, только в Екатеринбурге из-за коронавируса на дистант переведены 202 класса и закрыто на карантин 69 групп в детских садах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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