Число госпитализированных с Covid-19 детей растет, готовится резерв коек

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом среди детей до 17 лет и, как следствие, – увеличивается и число госпитализированных. Сегодня в больницах находится уже 169 детей. Оперштаб говорит, что число коек потенциально можно увеличить до 505.

Еще две недели назад в больницах находились 138 детей с коронавирусом, сообщал «Новый День». Тогда было занято 56% коек.

«На 26 октября на госпитализации находилось 169 детей с новой коронавирусной инфекцией. Имеется потенциальная возможность развернуть еще 505 коек для детей, но на сегодняшний день такой необходимости нет, на ИВЛ детей нет», – сообщили сегодня «Новому Дню» в региональном оперштабе.

Как рассказала на брифинге врио руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская, всего за неделю заболеваемость Covid-19 выросла на 7,5% – это много. Причем подростки в возрасте 15-17 лет вышли на второе место в общей структуре заболевших: 117,7 случая на 100 тысяч человек. На первом месте – люди в возрасте старше 65 лет, на третьем – 50-54 года. Среди детей до 15 лет тоже болеть стали чаще, констатируют врачи.

Ранее главный детский иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина давала несколько советов, как уберечь детей. Почитать их можно здесь. Также ученые рассказывали, что с конца года в России, вероятно, начнут прививать подростков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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