Госпитализированных детей с Covid-19 стало в два раза меньше

В Екатеринбурге и Свердловской области сократили количество коек для детей с коронавирусом, потому что больных, нуждающихся в госпитализации, стало меньше. Сейчас в стационарах – 89 детей с Covid-19. Один новорожденный малыш – в реанимации.

«Всего для детей с коронавирусом действует 130 коек в больницах. На госпитализации сейчас 89 несовершеннолетних пациентов. На ИВЛ детей нет. Но в реанимации находится один новорожденный, который появился на свет от матери с коронавирусом», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

Еще месяц назад, в конце октября, в больницах находилось 169 детей с Covid-19. Не исключено, что на снижение заболеваемости повлияли нерабочие дни в начале ноября, когда были закрыты детсады и школы, а также двухнедельный дистант.

Ранее главный детский иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина давала несколько советов, как уберечь детей от болезни. Почитать их можно здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»