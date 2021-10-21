Иммунологи рассказали про защиту детей от Covid-19 и вакцину с йогуртом

По данным ученых, вакцинация детей от коронавируса в России может начаться уже в конце текущего года: клинические испытания вакцины, основанной на «Спутнике V», уже завершены. Но до тех пор, пока дети не привиты, они рискуют заболеть, причем все чаще – не в самых легких формах. Чтобы этого не произошло, иммунолог дала советы родителям.

«Во-первых, не посещать массовые мероприятия. Максимально находиться в том кругу общения, в котором находитесь все время. Посещение кружков, секций, зрелищных мероприятий на данный период [роста заболеваемости] исключить, – посоветовала главный научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии УрО РАН, главный детский иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина. – Во-вторых, если у ребенка есть хронические заболевания, надо заниматься стабилизацией состояния: проводить противорецидивные мероприятия, поддерживающую терапию. В-третьих, конечно, важны тренировки и режим. В домашних условиях организовать физические упражнения. Важно не подвергать ребенка стрессам, научиться гармонично реагировать, потому что стресс блокирует защитные организмы как минимум на месяц. Ну и, конечно, питание. Оно должно быть сбалансированным по жирам, белкам, углеводам, по микронутриентам».

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев рассказал, что, по данным его коллег, клинические испытания «детской» вакцины, созданной на базе «Спутник V», уже заканчиваются. В них принимала участие группа подростков от 12 до 18 лет, все прошло успешно. Была создана оптимальная доза препарата, который можно вводить детям. С конца года, вероятнее всего, в России будут ставить прививки от коронавируса и подросткам.

По словам Ирины Тузанкиной, главным противопоказанием для вакцинации детей будет наличие активного воспалительного процесса, в первую очередь – аутоиммунного. «В таком случае будет назначаться лечение, а после него – обговариваться сроки, оптимальные для вакцинации. Это единственное противопоказание, которое существует сегодня», – добавила иммунолог.

Ученые рассказали, что для детей разрабатываются еще вакцины от коронавируса в виде йогурта и спрея. Сейчас они испытываются на хорьках. Результаты испытаний должны быть известны к концу года. Но выйдут ли они в массовый оборот, еще неизвестно.

Как ранее писал «Новый День», дети стали чаще болеть коронавирусом. По данным главного эпидемиолога Екатеринбурга, доля больных в возрасте до 18 лет в какой-то период возрастала до 24%. Более половины коек, выделенных в ковидариях для детей, заняты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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