В бесплатных больницах – очереди, в платных – запись через два дня: больных ОРВИ детей все больше

В Екатеринбурге продолжается рост заболеваемости детей ОРВИ. Родители сообщают, что в детских поликлиниках – огромные очереди, а в частные на прием попасть сложно даже за деньги. Вызвать врача на дом можно только с высокой температурой, и ждать придется до позднего вечера.

«У ребенка ОРВИ дало осложнение – отит. Мы впервые столкнулись с такой болезнью, поэтому срочно требовалось попасть к врачу. В воскресенье обзвонили несколько частных клиник – «Доктор Плюс», «365», УГМК – нигде не было свободных окон для записи к педиатру. Везде объясняли, что из-за всплеска ОРВИ записаться можно не раньше чем на вторник. В итоге нашли свободного врача в небольшой частной клинике «Фамилия», – рассказала «Новому Дню» жительница Краснолесья.

В муниципальных детских поликлиниках – огромные очереди. По словам родителей, на текущий день записаться на прием невозможно: талоны начинают выдавать за две недели до приема и в день обращения могут дать лишь дополнительные. Для этого нужно отстоять очередь в регистратуру, а затем – очередь в кабинет к терапевту. Также по-прежнему с детей требуют справки после выхода группы или класса с карантина, хотя губернатор Свердловской области дал поручение выдавать такие справки непосредственно в образовательных учреждениях. Но дети стоят в отдельной очереди к дежурному педиатру, их тоже много, рассказывают очевидцы про поликлинику №1 детской больницы №11 на Заводской. «Новый День» направил в министерство образования Свердловской области вопрос: заработала ли система выдачи справок о здоровье в школах и садах, и если нет, то когда заработает? Ответ опубликуем дополнительно.

На дом врача можно вызвать при высокой температуре. И ждать придется до вечера. «Ожидайте до 20 часов, возможно, врач придет позже. Готовы ждать?» – спрашивают в кол-центре.

В частных клиниках в связи с подъемом заболеваемости ввели повышающий коэффициент на вызов врача на дом. Например, так сделал «Детский доктор». Теперь стоимость услуги будет зависеть от конкретного адреса. Минимальный тариф – 2300 рублей днем, 3000 рублей – ночью.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что свежие данные по заболеваемости ОРВИ будут опубликованы во второй половине дня. Неделей ранее в регионе было зарегистрировано 45,4 тысячи заболевших, В структуре заболеваемости 63% составляли дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости – среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7-14 лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

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