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Понедельник, 27 сентября 2021, 15:54 мск

Новости Екатеринбург

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На Среднем Урале за неделю на четверть выросла заболеваемость пневмонией

За последнюю неделю на Среднем Урале ОРВИ заболели еще 46,5 тысячи человек – примерно столько же, сколько и неделей ранее. Половина всех больных – дети. А вот больных пневмонией стало почти на 24% больше: за семь дней врачи выявили 2263 случая.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в среднем по региону эпидпорог по ОРВИ превышен на 64,9%. Больше всего случаев зарегистрировано в четырех территориях: ЗАТО Свободный, Полевской, Тугулымский городские округа и городской округ Верхний Тагил. Здесь заболеваемость выше среднеобластной в 1,5 раза. В Екатеринбурге за неделю заболели 23 485 человек, эпидпорог превышен на 58%.

«В структуре заболеваемости 55% составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости – среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7-14 лет, – сообщили в Роспотребнадзоре. – В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях обследовано 45 человек. Доминируют риновирусы (37,8% от числа обследованных). Также выделены аденовирусы, вирусы SARS-CoV-2 и парагриппа, РС-вирусы и боковирус».

Число больных пневмонией в Свердловской области начало расти. Возможно, дают о себе знать осложнения у заболевших простудами ранее. За неделю зарегистрировано 2263 случая, что выше уровня прошлой недели на 23,9%. В Екатеринбурге – 956 случаев (+32,1%).

Добавим, что от гриппа на сегодняшний день прививку поставили 594 тысячи человек – это 14,2% населения. С начала осени заболели два человека.

Как ранее писал «Новый День», в детских больницах Екатеринбурга из-за роста заболеваемости ОРВИ наблюдаются очереди. Даже в платных клиниках попасть на прием в день обращения непросто.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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