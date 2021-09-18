Я заболел. Как отличать ковид, грипп и ОРВИ

Наступил сезон простуд и гриппа, а третья волна коронавируса черепашьими шагами, но все же идет на спад. «Новый День» узнал, как по симптомам понять природу своей болезни.

Как сообщила «Новому Дню» врач из «красной зоны» ГКБ № 40 Анна Овчинникова, на начальных этапах спутать заболевания действительно очень просто. Итак, на что же стоит обратить внимание?

Первое. Потеря обоняния. При гриппе такого не бывает, а при ОРВИ приходит с насморком, больным горлом и кашлем. Ковид же развивается медленно, и один из первых симптомов – потеря обоняния.

Второе. Грипп – острая инфекция, которая сразу вызывает лихорадку, сильнейшую интоксикацию. Человек быстро заболевает и быстро выздоравливает, а через неделю после начала болезни состояние улучшается и стабилизируется.

При Covid-19 же все наоборот: болезнь прогрессирует постепенно, с каждым днем повышается температура, нарастает слабость и выражаются симптомы. Разгар болезни наступает через неделю после ее начала, а улучшение состояния – через две недели и позже.

«Тем не менее, я призываю всех при любом повышении температуры – значительном и незначительном – обращаться к врачу, – рассказала «Новому Дню» Анна Овчинникова. – Все же определить ковид с вероятностью в 100% может только тест».

Кроме того врач напомнила о важности вакцинации как от ковида, так и от гриппа, так как прививки могут защитить надежнее любой профилактики.

«Большой перерыв между вакцинациями от гриппа и ковида можно не делать, – говорит врач. – С интервалом в месяц можно поставить обе прививки, компоненты не помешают друг другу и не навредят организму».

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сообщила, что самостоятельно пациенту отличить коронавирус от ОРВИ или гриппа затруднительно. «На первом этапе нет отличий, доктор ориентируется на тяжесть состояния, только врач может измерить сатурацию, выяснить анамнез, был ли пациент в контакте, и сделать тест на выявление коронавируса. Имея эти данные, можно судить о ситуации. При снижении сатурации мы используем данные КТ и показатели крови. У нас в руках все ресурсы, чтобы установить диагноз», – сказала она в ответ на вопрос «Нового Дня».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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