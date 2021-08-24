В Екатеринбурге у жилого дома идет спецоперация. Задержано более десятка человек (ФОТО)

В Екатеринбурге на углу улиц Чкалова и Вонсовского в эти минуты идет спецоперация силовиков. Задержано более десятка человек неславянской внешности. Как сообщают местные жители, накануне у жилого дома на Чкалова, 231, стали собираться люди восточной национальности. Позже к месту концентрации этих людей приезжали некие люди на внедорожниках. После семи вечера все разошлись.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

24 августа ситуация повторилась. В районе остановки автобуса снова появились несколько человек неславянской национальности. После шести вечера к ним сначала приехал наряд ППС, а позже – два микроавтобуса УФСБ с сотрудниками в масках. Более десятка человек они задержали с применением спецсредств – дубинок и шокеров. Часть задержанных уже находится в микроавтобусах, несколько человек – лежат на земле. Зевак силовики попросили разойтись.

Задержания продолжаются. Пять человек в штатском проверяют документы и машины у собравшихся.

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Екатеринбург, Елена Васильева

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