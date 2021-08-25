Итоги спецоперации в Краснолесье: всех отпустили (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга и особенно юго-западной его части продолжают обсуждать спецоперацию в Краснолесье. Накануне силовики у дома на Чкалова, 231, довольно жестко уложили лицом на пол более десятка человек, потом их погрузили в машины и увезли. Некоторые убежали в лес. Подробнее об этом «Новому Дню» рассказали очевидцы.

«У нас два дня подряд около дома собирались толпы людей неславянской внешности. Кто-то из соседей говорил, что это поминки, из подъезда выходила женщина в черном. Но они ничего не ели, не пили, просто ждали, больше похоже на то, что кого-то «пасли». Вчера около 17:30 сначала приехала машина ППС, а потом подъехали люди в спецформе, в масках, с шокерами, дубинками. Всех переловили, дубинками побили, шокерами побили, загрузили в спецмашину. Часть людей неславянской национальности ушли в лес, а из леса – это Березовая роща – в это же время выходили люди с прогулки», – рассказала жительница этого дома.

В спецоперации участвовали МВД и Росгвардия – последние отказались от комментариев, сославшись на то, что оказывали только силовую поддержку. «Cиловикам поступила оперативная информация о том, что собралась большая группа граждан, среди которых могут быть лица, находящиеся в розыске либо причастные к нарушению законодательства нашей страны. Стражи порядка установили личности всех собравшихся, проверив их по имеющимся оперативным базам данных. По данному факту проводится проверка», – прокомментировал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что накануне после проверки документов всех людей отпустили – информация о причастных к преступлениям не подтвердилась.

Между тем жильцы дома весьма обеспокоены случившимся – переживают, что если кого-то «ждали» у дома два дня, то могут вернуться и на третий. «Ничего противозаконного они вроде бы не делали. Но сами представьте: вдруг у вашего подъезда собираются 20 человек. Сидят, ходят. Разговаривают на чужом языке. А у вас вообще-то дети гуляют тут же, вам тоже как-то домой надо заходить», – отметила собеседница «Нового Дня». Валерий Горелых посоветовал всем, кто замечает что-то подозрительное на улицах, информировать об этом полицию, она должна разобраться, что происходит.

Как проходила спецоперация, смотрите на видео.

Спецоперация под окнами жилого дома

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.08.21

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