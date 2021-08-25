Covid-19 унес жизни пяти тысяч свердловчан

Свердловская область повторила суточный рекорд по смертности от Covid-19. Сегодня, 25 августа, региональный оперштаб зарегистрировал еще 32 летальных исхода у пациентов с коронавирусом. Такие же показатели фиксировались 19 и 22 августа. По данным официальной статистики, всего с начала пандемии (то есть, с марта 2020 года) от болезни скончались 5002 человека. Как ранее писал «Новый День», процент летальности в Свердловской области составляет 4,1%.

Заболеваемость коронавирусом в регионе также остается на высоком уровне, причем жители всех областных муниципалитетов заболевают чаще, чем жители Екатеринбурга. За минувшие сутки выявлено 527 случаев Covid-19, в том числе 161 – в областной столице.

«Состояние 785 госпитализированных оценивается как тяжелое, 473 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 347 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 345. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает оперативный штаб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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