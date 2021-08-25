Архивы «Нового Дня» о политдебатах в бомжатнике

25 августа 2016 года депутаты готовились к выборам в заксо и в Госдуму – как и сейчас. Ну а «Новый День» выяснял предпочтения электората у теплотрассы. Вы знали, что на Ильича обосновались сторонники ЛДПР? Установили мебель, биотуалет и спокойно проводили время, в том числе за просмотром политмакулатуры. Мы предложили им альтернативу: одному парню выдали газету «красных», другому – агитку Миронова, по лицу третьего было ясно, что здесь нужен Дмитрий Медведев.

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Политдебаты в бомжатнике

Екатеринбург. Другие новости 25.08.21

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