«Новые люди» предлагают новую школу: без бюрократии, с высокой зарплатой и свободой (ФОТО)

В том, что у современного образования в России достаточно много проблем, никто не сомневается. В партии «Новые люди» сформирована собственная программа модернизации этой отрасли.

Один из ее авторов – Артем Соловейчик, организатор российского педагогического движения «Школа – наше дело», совершает автопробег от Москвы до Владивостока, чтобы сравнить, как изменилась ситуация в школах. 25 августа он посетил Екатеринбург, где встретился со сторонниками партии, педагогами, учащимися, журналистами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Артем Соловейчик отметил основное отличие школ 90-х годов от современных. В первых учителям месяцами не платили зарплату, но те, кто остался верен профессии, были готовы к экспериментам, увлечены своим делом, открыты всему новому.

Сейчас же материальная составляющая относительно наладилась, но в образовательной отрасли административное управление преобладает над педагогикой. Школы находятся под сильным административным прессом. Все сложнее сходить с детьми в поход, выехать на экскурсию в другой город, проявить независимую инициативу. Артем Соловейчик уверен, что детей надо воспитывать так, чтобы у них вырабатывалась самостоятельность, но этого не сможет сделать учитель, который сам не имеет выбора: даже учебники ему необходимо выбирать только из рекомендованной правительством линейки.

«Поэтому я пошел с партией «Новые люди» в политику, – пояснил он. – После периода развития и нестабильности логично наступление периода безопасности и стабильности, но он слишком затянулся. Нашему образованию нужен толчок. Надо идти в сторону развития».

Сейчас родители отдают ребенка в школу, как в «черный ящик», ждут на выходе хороший результат и свою роль видят только в том, чтобы «скидываться на шторы», такой подход устарел. Образование не должно быть «фабричным», каждому ребенку нужна возможность реализовать собственный потенциал.

С коллегой согласна сторонница партии «Новые люди» Ирина Виноградова. По ее словам, каждый в их команде при составлении программы затронул какую-то близкую ему проблему. Ирина готовит старшеклассников к ЕГЭ и столкнулась с тем, что даже она сама ни разу не сдала его на 100 баллов.

«ЕГЭ строится на определенных учебниках, – пояснила она. – А в них не всегда успевают внести изменения в связи с новой реальностью. Один из последних примеров – изменение Конституции России».

Для того чтобы сделать образование гибким и современным, партия «Новые люди» предлагает следующие шаги:

1) установить всем преподавателям достойную зарплату – 75 тысяч рублей в месяц за одну ставку, тогда выпускники педагогических вузов пойдут в школы и закроют огромный кадровый дефицит;

2) снизить бюрократическое давление на школы, избавить учителей от бумажной работы, которая поглощает огромную долю их времени;

3) обеспечить академическую свободу преподавателю, чтобы он мог излагать ученикам разные точки зрения на предмет.

Не менее важно учитывать требования времени. «Новые люди» предлагают внедрить в среднее образование дополнительные модули, которые помогут выпускникам адаптироваться во взрослой жизни: например, развитие финансовой грамотности, основы предпринимательской деятельности. Также предлагается перевести профориентацию из теоретической в практическую плоскость, увеличить роль родительского совета в жизни школы, ввести выборность директоров.

«Новые люди» считают, что система «предметного» образования устарела. Нужно перейти к модульному образованию, где модули выбирает сам ученик. В идеале, считает Артем Соловейчик, образование должно обеспечить право ребенка быть таким, какой он есть. Задача учителя – сделать так, чтобы ученик верил в себя. А для этого вся школьная система должна стать другой: родители, учителя, директора, учредители школ должны доверять друг другу. Артем Соловейчик надеется, что со временем эти идеи воплотятся.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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