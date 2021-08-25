В партии «Новые люди» нашли способ повысить зарплату учителей до 75 тысяч рублей

Партия «Новые люди» разработала предложения по модернизации российской образовательной системы. О них рассказал глава партийного комитета по школьному образованию Артем Соловейчик на встрече с жителями Челябинска.

По словам эксперта, образовательная система не справляется с нагрузкой из-за демографической волны, начавшейся в 2000-е годы. В школах не хватает около двух миллионов учебных мест, а дефицит учителей привел к тому, что преподаватели работают на несколько ставок. Некоторые из них проводят у доски до 70 часов в неделю, уточняет Соловейчик.

«Мы хотим, чтобы учителя уделяли детям больше внимания, занимались саморазвитием, изучали новые подходы. Но педагоги и школы перегружены. Одна из наших задач – дать им возможность получать достойные деньги за одну ставку, за 18 часов у доски. Нужно дать им возможность почитать, сходить в кино – отдохнуть», – считает Артем Соловейчик.

Ситуация осложняется тем, что почти за все аспекты школьного образования отвечает одна и та же группа людей, в интересах которых – удерживать образовательную систему в текущем состоянии. С недавнего времени «образовательное лобби» отвечает и за строительство новых школ по всей стране. Согласно нацпроекту «Образование», до 2024 года в России их будет построено 260 тысяч.

«Партия «Новые люди» предлагает не строить такие же школы, которые были раньше. Потом сойдет демографическая волна, и в школах будет меньше детей, чем сейчас. Лучше вложиться в современные центры для старшеклассников. Дети будут сами туда ездить, что-то будут проходить дистанционно. Так освободятся классные комнаты для младших классов», – предлагает Артем Соловейчик.

Такое решение позволит сэкономить достаточно средств, чтобы ввести единую федеральную зарплату для учителей 75 тысяч рублей. Это, в свою очередь, даст стимул выпускникам педагогических вузов идти на работу в школы. Инициативу уже всерьез рассматривают в Рязани, где центр для подростков может разместиться в бывшем здании хлебозавода.

«Новые люди» также выступают за более свободный и творческий подход в обучении и преподавание в школах предпринимательской грамотности. С 2013 года лидер партии Алексей Нечаев развивает проект «Капитаны», бесплатно обучающий российских выпускников основам бизнеса и общественной деятельности.

«Я сам участвовал в программе «Капитаны». Считаю, что это один из лучших современных образовательных проектов. Не только потому, что он дает возможность получить высшее образование молодым людям из глубинки, но и потому, что он дает реальные практические навыки», – делится секретарь челябинского отделения партии «Новые люди» Максим Гулин.

Артем Соловейчик отправился в автотур «Москва – Владивосток» 17 августа. За месяц он планирует побывать в 50 городах и поселках и узнать, что волнует их жителей. Особое внимание он уделяет вопросам школьного образования. Следующая остановка – в Екатеринбурге.

Челябинск, Елена Васильева

Челябинск. Другие новости 25.08.21

На Южном Урале угроза смога сохраняется уже две недели. / Сотрудник колонии в Челябинской области попался на взятке в сотни тысяч рублей. / Челябинка завоевала «золото» Паралимпийских игр с новым мировым рекордом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»