Сергей Жигунов рассказал челябинцам о культурной программе партии «Новые люди» (ФОТО)

Известный актер, режиссер, продюсер Сергей Жигунов в рамках своего турне по стране посетил еще один уральский город – Челябинск. На творческой встрече с его жителями гость не только рассказал много интересного о своей карьере в кино, но и поделился своим видением решения культурных проблем в регионах России. Сейчас Сергей Жигунов является советником по культуре председателя партии «Новые люди» и рассчитывает, что их общая программа поможет возродить эту сферу.

В Челябинск Сергей Жигунов приехал уже во второй раз. «Помню, что тогда город произвел на меня хорошее впечатление. Этого я, признаюсь, не ожидал, – рассказал он.– А сейчас Челябинск стал гораздо человечнее. Хотя есть, конечно, разнобой в архитектурном плане, засилье офисных зданий. Впрочем, это беда многих российских городов, включая вашего соседа – Екатеринбург».

По мнению Жигунова, каждому городу и стране в целом давно нужны новые идеи, люди и проекты. Само же государство страдает от отсутствия какой-либо идеологии, которую подменяют экономическими показателями: «Нам просто говорят, что инфляция – это плохо, а крепкий рубль – хорошо. Но разве на этом можно воспитывать граждан?» – задается риторическим вопросом советник лидера партии «Новые люди».

При этом Жигунов отметил, что в США сфера культуры организована совсем иначе: «В Америке музеи и театры никто не финансирует. Помню, на программке в опере увидел на одной странице: столько-то там пожертвовала одна компания, на следующей странице – столько-то другая. При этом все здания в порядке. И никакого министерства культуры нет, да оно там и не нужно!»

Напомним, в Екатеринбурге Сергей Жигунов заявил журналистам, что очень многие проблемы культуры в регионах можно решить за счет перераспределения бюджетных средств. «Общая проблема для всех регионов – финансирование. Собранные налоги уходят в федеральный центр, а города потом выпрашивают деньги на то, чтобы реализовывать у себя на местах хоть какие-то проекты. Вот и получается, что культура получает средства по остаточному принципу, если вообще получает, – считает Сергей Жигунов. – Выход – в предложении «Новых людей» оставлять больше налогов в регионах и муниципалитетах. Тогда можно будет планировать и развитие искусства. Все-таки культура – не «младшая сестра» в системе ценностей. Именно она определяет поведение человека и поведение нации. Поддержка культуры – это не прихоть», – подчеркнул он.

После Челябинска Сергей Жигунов отправится в другие регионы. По его словам, во время таких поездок собирается больше материала для анализа, чем в кабинете: «Опыт моих коллег по партии «Новые люди», экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой и главы нашего комитета по образованию Артёма Соловейчика доказал эффективность такого подхода. Вот и я езжу по стране, чтобы лично познакомиться с проблемами в сфере культуры. Мне нужна не только общая картина, но и детали. Поэтому встречаюсь с людьми. Местные жители, представители культурного сообщества знают о реальных проблемах и потребностях лучше любого чиновника».

Челябинск, Елена Владимирова

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