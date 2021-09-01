Сергей Жигунов рассказал, почему поддерживает партию «Новые люди» (ФОТО)

Екатеринбург посетил киноактер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов. Недавно он стал советником по культуре председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Сергей Жигунов рассказал уральским журналистам, как заинтересовался возможностью решать культурные задачи с помощью политической партии, почему он выбрал для сотрудничества именно «Новых людей», и какие культурные вызовы и ответы на них он увидел во время своего визита в Екатеринбург. «Новый День» приводит ответы Сергея Жигунова на вопросы СМИ без купюр.

Сергей Викторович, какова цель вашего визита в Екатеринбург?

– Во время поездки по регионам собирается больше материала для анализа, чем в кабинете. Опыт моих коллег по партии, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой и главы нашего комитета по образованию Артёма Соловейчика доказал эффективность такого подхода.

Вот и я езжу по стране, чтобы лично познакомиться с проблемами в сфере культуры. Мне нужна не только общая картина, но и детали. Поэтому встречаюсь с людьми. Местные жители, представители культурного сообщества знают о реальных проблемах и потребностях лучше любого чиновника.

Да и время нашей поездки в Екатеринбург очень актуальное. Город скоро отметит 300-летие. Это время рефлексии и анализа: что было сделано, чего добился город, куда движется? Знаю, что сейчас особенно остро стоит вопрос сноса исторических зданий. Поговорим и о новых культурных пространствах.

Что вы можете сказать о Екатеринбурге? В том числе с точки зрения культурной жизни и потенциала?

– Екатеринбург – это кинематографический город. Здесь снимали свои фильмы Глеб Панфилов и Владимир Хотиненко. Город подарил нам Александра Ильина, Владимира Грамматикова, Алексея Балабанова и многих других талантливых людей.

Неудивительно, что тут сильный местный Союз кинематографистов и Союз театральных деятелей. Поэтому так важно интегрировать Свердловскую киностудию, у которой есть прекрасная производственная база и богатая история, в общефедеральный процесс создания кино. Редко в каком городе такая сильная основа.

В целом Екатеринбург развитый и прогрессивный город. Он занимает одно из лидирующих мест по уровню образования. И что важно – второе место по стране по доступности культуры для горожан. Выше стоит только Санкт-Петербург. Город может гордиться своими музейно-образовательными центрами. Они формируют бренд Екатеринбурга.

Современный Екатеринбург привлекателен. А вот с сохранением его исторического наследия есть трудности. В городе прекрасные старинные здания. Но вместо того, чтобы реконструировать их, например, передавая под современные галереи или молодёжные центры, их сносят. Причем толком не обсудив это с людьми. Но продуманная реновация способна вдохнуть новую жизнь в погибающие памятники архитектуры. Есть много офисных зданий и торговых центров, которые вообще никак не вписаны в облик города.

Какие изменения в культурную программу партии вы бы внесли после посещения Екатеринбурга?

Как я уже сказал, надо обдуманно подходить к истории. Нельзя терять архитектурные жемчужины просто по нерадивости. Их надо возрождать и наполнять новым смыслом. Но только в том случае, если горожане поддержат такую инициативу. Поэтому главное – диалог властей с людьми. По всем вопросам, касающимся жизни города.

После того, как вы стали советником председателя партии «Новые люди» по культуре, вы много путешествуете по стране. Расскажите, какие проблемы вы для себя уже отметили? Есть ли варианты их решения?

– Общая проблема для всех регионов – финансирование. Собранные налоги уходят в федеральный центр, а города потом выпрашивают деньги на то, чтобы реализовывать у себя на местах хоть какие-то проекты. Вот и получается, что культура получает средства по остаточному принципу, если вообще получает.

Выход – в предложении Новых людей оставлять больше налогов в регионах и муниципалитетах. Тогда можно будет планировать и развитие искусства. Все-таки культура – не «младшая сестра» в системе ценностей. Именно она определяет поведение человека и поведение нации. Поддержка культуры – это не прихоть.

Почему Вы решили поддержать партию «Новые люди»? Чем близка ее программа?

– Многие из тех, кто создавал эту партию, еще до прихода в политику занимались проектами, направленными на развитие общества, благотворительностью. Партия дала им дополнительную поддержку, и теперь они могут сделать больше, работать шире.

Мне нравятся идеи Новых людей. От налогов и экономики до образования и здравоохранения. Нравится, что при этом они опираются на мнение людей. Импонирует подход к работе в регионах.

Может ли актер, на ваш взгляд, быть депутатом?

– Любой человек, имеющий определенный жизненный опыт, интеллектуальный багаж, желание и способность делиться, порядочность и общественный темперамент может стать депутатом. От профессии это не зависит.

Напомним, на прошлой неделе Екатеринбург посетил советник председателя партии «Новые люди» по вопросам образования Артём Соловейчик. Он пообщался с местными коллегами и единомышленниками.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

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