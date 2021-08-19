Советник лидера партии «Новые люди» раскритиковала работу депутата Бурматова

Советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с резкой критикой в адрес главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Во время визита в Челябинск она поинтересовалась, почему южноуральцы раз за разом выбирают в парламент настолько неэффективных депутатов. Бурматов представляет регион в Госдуме с 2011 года, однако в его родном Челябинске плохая экология остается одной из главных проблем.

«Что мы имеем в результате деятельности комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды? То, что у нас только за первое полугодие 2021 года в четыре раза увеличилось количество экологических происшествий. Реализация поправок в закон «Об охране окружающей среды», принятых в 2014 году, отложена до 2025 года. По оценкам экспертов, экологическая ситуация в России достигла самых критических отметок за последние 17 лет», – подчеркнула политик.

Авксентьева добавила, что в качестве причины лесных пожаров глава думского комитета по экологии назвал сельхозпалы, хотя никакой сельскохозяйственной деятельности в очагах возгорания не ведется, поскольку там непроходимая тайга.

«Прежде чем делать такие заявления, вы сначала ознакомьтесь с картой, – посоветовала Авксентьева депутату. – Какие сельхозпалы на территории тайги? И ни слова от думского законодателя о том, что надо вносить изменения в Лесной кодекс, что надо менять зоны контроля, что надо восстанавливать Авиалесоохрану».

На предстоящих выборах сторонница партии «Новые люди» предложила челябинцам поддержать других кандидатов, думающих о будущих поколениях, а не о будущих выборах.

Челябинск, Елена Васильева

Челябинск. Другие новости 19.08.21

19 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / Под куполом науки: Александр Шестаков рассказал об уникальности челябинского университетского кампуса. / В Челябинской области запустили запись к врачу через мессенджеры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»