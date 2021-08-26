На проспекте Ленина сделали выделенку для общественного транспорта

В центре Екатеринбурга появилась новая выделенка для общественного транспорта. Полосу сделали на проспекте Ленина от Жукова до Сакко и Ванцетти. Коммунальщики ночью нарисовали разметку, но знаки еще не установлены. В пресс-службе мэрии пообещали в течение дня рассказать, когда здесь появятся знаки и где в ближайшее время сделают новые выделенки.

Добавим, глава города в конце 2020 года подписал постановление о создании в городе 44 новых выделенок, в планах было обособить для общественного транспорта в 2021 году участки дорог на Малышева, Свердлова, Крауля, Белинского и Репина. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/710842.html

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

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