В Екатеринбурге появится еще 46 выделенок для общественного транспорта (КАРТА)

Администрация Екатеринбурга обнародовала планы по обустройству выделенных полос для общественного транспорта на ближайшие три года. Согласно постановлению, которое подписал Александр Высокинский, планируется обособить еще 44 участка дорог. Многие выделенки в центре города появятся уже в следующем году, в планах на 2022-2023 в основном – участки в прилегающих к центру и спальных районах. «Новый День» публикует карту появления выделенок по годам.

Карта запланированных полос для общественного транспорта

Красным обозначены планы на 2021 год, синим на 2022-й, фиолетовым – на 2023-й

Кроме того, планируется обособить 14 участков трамвайных путей. На 2021 год не запланировано ничего, в 2022-м должны оградить от автомобилистов трамваи на Луначарского, Ленина, Энтузиастов, Донской, Радищева и Старых Большевиков. В списке на 2023 год – улицы Викулова, Куйбышева, Победы, Малышева, Челюскинцев, Гагарина, Белореченская, 8 Марта. Все эти участки обособят бордюрным камнем, за исключением двух – проспекта Ленина и улицы Радищева, на них просто нанесут разметку.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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