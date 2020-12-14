Администрация Екатеринбурга объяснила, почему будут объединять маршруты общественного транспорта

В следующем году в Екатеринбурге продолжится поэтапное изменение маршрутной сети для обеспечения безопасности перевозок и большей провозной способности.

Один из этапов этой работы – объединение маршрутов транспорта, которые в той или иной степени дублируют друг друга. Так, исчезнут троллейбусы № 13 («Таганская» – «Коммунистическая») и № 16 («Таганская» – «Педуниверситет»), вместо них пустят номер 33, который должен объединить два этих маршрута, он будет ходить от Коммунистической до Педагогического института. Вместо автобусов № 32 («Драмтеатр» – «Компрессорный») и № 64 («Мичуринский» – «Компрессорный») будет курсировать автобус № 24. Причем, как сообщили в администрации города, с учетом пожеланий пассажиров решено заменить автобусы средней вместимости на большую, а интервал движения в часы пик установить в 5-7 минут.

Обращения жителей – не единственная причина, по которой объединяются маршруты. В администрации отметили, что согласно анализу транспорта, в Екатеринбурге очень много дублирующих маршрутов. Особенно это заметно в центре: на проспекте Ленина, улицах Малышева, Белинского, 8 Марта и т.д. При этом в последние годы большая часть подвижного состава – это малые и средние автобусы, что делает перевозки менее комфортными.

Напомним, согласно планам на следующие три года, в Екатеринбурге появится около полусотни выделенных полос для автобусов, некоторые дублирующие маршруты будут изменены. Кроме того, изменится нумерация транспорта.

Екатеринбург, Елена Васильева

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