В администрации Екатеринбурга подсчитали, сколько людей выбирают общественный транспорт и личные авто

В администрации Екатеринбурга проанализировали, на чем передвигаются горожане. Как оказалось, большинство предпочитают общественный транспорт. В ратуше рассказали, что соотношение тех, кто пользуется личным транспортом к выбирающим автобусы, трамваи и троллейбусы составляет 35 на 65.

«Более того, использование транспорта большой вместимости позволяет в 4-5 раз сократить количество ДТП, в том числе и со смертельным исходом по вине водителя, снизить загрязнение окружающей среды», – добавили в горадминистрации. Именно поэтому в Стратегическом плане развития города до 2030 года прописано развитие улично-дорожной сети исходя из того, что приоритет будет отдан общественному транспорту. Объем перевозок в общественном транспорте в прошлом году составил 299,2 миллиона человек, из них 35,5 млн перевезено автобусами ЕМУП «Гортранс», 107,8 млн – трамваями и троллейбусами, 45,86 млн – метро, 110,04 миллиона человек – коммерческими перевозчиками.

В 2021-2023 годах появится еще 46 выделенок для автобусов и троллейбусов. На следующий год запланировано 13 полос для общественного транспорта. Их организуют в центральной части города – на улицах Белинского, Малышева, Щорса, Свердлова, Карла Либкнехта, затем начнут отгораживать сплошной полосой дороги в прицентральных и спальных районах города. От автомобилистов оградят трамваи на Луначарского, Ленина, Радищева, Старых Большевиков, Куйбышева, Победы, Малышева, Челюскинцев. Почти все эти участки обособят бордюрным камнем, за исключением двух – на проспекте Ленина и на улице Радищева, на них просто нанесут разметку, запрещающую выезд личных автомобилей на рельсы. Кроме того, в стратегическом плане обозначено, что трамваи должны получить приоритет при проезде равнозначных перекрестков.

Екатеринбург, Александра Столицына

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