Общественный транспорт vs личный. Что чаще выбирают в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга готовы отказаться от личного транспорта в пользу общественного. В числе аргументов у тех, кто это уже сделал, – это экологичнее, экономит время и деньги. По словам горожан, общественным транспортом удобно пользоваться, если есть выделенная полоса, то есть автобусы и троллейбусы не стоят в пробке, в отличие от автомобилистов. Другой аргумент – можно заниматься своими личными делами, пока едешь. В пользу экологии высказывается молодежь.

«Мне лучше на общественном транспорте ехать по центру города, как-то безопаснее, во-первых, а во-вторых, удобнее, когда тебя везут. Плюс стоянки, парковки – сложно это все. А тут сел на автобус – и тебя довезли», – прокомментировал житель города «Новому Дню». «Не надо платить кредит», «Ты экономишь свои средства, и это экологично», «На общественном транспорте удобнее, я два года ездил на машине, живу около центра и работаю в центре, сейчас мне комфортнее ездить на автобусе. По выделенным полосам добираюсь быстрее», – считают представители молодежи.

Что думают люди о перспективах общественного транспорта в Екатеринбурге – в нашем видеосюжете.

Почему городу нужен общественный транспорт

Добавим, согласно постановлению, которое на днях подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, в течение трех лет в городе появится почти полсотни новых выделенных полос. На 2021 год запланировано обособить 13 участков, они находятся в основном в центре: на улицах Малышева, Белинского, Репина, Щорса. Кроме того, трамвайные пути продолжат защищать от автомобилистов, которые мешают движению по рельсам – планируется обособить 14 участков, в большинстве случаев там будут ставить бордюрный камень.

По данным администрации города, объем перевозок в общественном транспорте в прошлом году составил 299,2 миллиона человек. Самым популярным муниципальным транспортом стали трамваи и троллейбусы – 107,8 млн, на долю метро пришлось 45,86 млн, 35,5 млн перевезено автобусами ЕМУП «Гортранс». Объем перевозок коммерческими перевозчиками – чуть более 110 млн человек.

Екатеринбург, Александра Столицына

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