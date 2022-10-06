В Екатеринбурге появится еще пять выделенок для общественного транспорта

В Екатеринбурге до конца этого года сделают пять выделенных полос для общественного транспорта. Две из них – в центре города.

Так, выделенная полоса появится на четной стороне улицы 8 Марта от Фрунзе до Щорса. Это довольно проблемный участок, где копятся заторы, здесь всего две полосы движения, причем правый ряд занят припаркованными автомобилями, движение фактически идет в полторы полосы и частично по трамвайным рельсам.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе мэрии, выделенки появятся на следующих участках:

– четная сторона Свердлова от Азина до Челюскинцев;

– обе стороны Щербакова от Павлодарской до Самолетной;

– четная сторона Вильгельма де Геннина от дома № 34 до Шаманова.

Еще в 2020 году было подписано постановление о развитии обособленных полос для общественного транспорта в Екатеринбурге. Согласно документу, в планах на 2022-2023 были в основном участки в прилегающих к центру и спальных районах. Но с тех пор планы стали масштабнее, например, тогда делать выделенку на 8 Марта не предполагалось.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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