Психолог: многие дети не хотят возвращаться в школу после дистанта

В Свердловской области многие дети не хотят возвращаться в школу и учиться в привычном формате после длительного дистанта. В основном это те ребята, у которых еще до перехода в онлайн были проблемы в коллективе или с учителями, и они до сих пор не решены. Психологи советуют родителям действовать мягко и постепенно.

«С дистантом и правда часть обращений касается того, что дети не хотят возвращаться в школу. Часто связано это с тем, что какая-то проблема была и раньше, но стала более явной. Например, это ситуации, когда в классе у ребенка не нашлось друзей. Контакт не был установлен, и отношение к школе скорее негативное. Далее появился дистант, ребенок долгое время не сталкивался с неблагоприятными для него ситуациями, и теперь он совсем не хочет возвращаться в школу», – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев.

Но врачи против того, чтобы здоровый ребенок без особых показаний переходил на домашний формат образования. «Факт социализации в таком случае оказывается утраченным. Сейчас единичные случаи, когда родители категорично выступают за уход из школы», – отметил Кирилл Бахарев.

Чтобы ребенок после дистанта захотел снова пойти в школу, психологи советуют вернуться к тем проблемам, которые были еще до долгого онлайна и сидения дома. По статистике, чаще всего корень всех ситуаций лежит даже не в самой школе или системе образования, а в семье и в отношении мам и пап к процессу учебы.

«Первая причина, с которой к нам обращаются, – это проблемы дома, проблемы контакта с родителем. На втором месте – проблемы со школой. Но чаще всего это не проблемы самой системы образования, а проблемы отношений со школой, которые изначально взращиваются дома, – говорит Кирилл Бахарев. – Родитель должен понять, что школа – не конвейер по производству оценок. Оценки могут быть разные. Ребенок получает тройки, совершает, как и все, ошибки, а тройки получать нельзя – возникают конфликты».

Психологи советуют, во-первых, не отбирать у ребенка ответственность за свою учебу, не вмешиваться в сам процесс, иначе дети перестают учиться сами. Во-вторых, нужно сформировать правильное отношение к учебе. Школа – это не столько оценки, сколько сам процесс познания. Задача мам и пап сделать так, чтобы у ребенка проснулся интерес к самому процессу узнавания. Если все перевести только в плоскость получения высоких оценок, ребенок теряет интерес.

Как сообщал «Новый День», в этом году в Свердловской области 1 сентября откроется 1050 школ. Все дети будут учиться в обычном формате, без дистанта. Но, как и в прошлом году, в случае карантинных мероприятий по коронавирусу отдельные классы могут быть переведены на онлайн-обучение.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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