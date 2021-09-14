«Феномен третьей недели сентября»: психологи советуют родителям школьников отстать от детей и не делать уроки

К третьей неделе сентября у школьников и их родителей, как правило, накапливается усталость от резкой смены деятельности: постоянные уроки и домашние задания, контроль приводят к конфликтам в семьях. Мамы в ужасе от того, что им до ночи приходится следить за детьми, которые не могут сделать уроки. А дети в ужасе от криков мам. Психологи советуют родителям быть спокойнее и не брать на себя слишком много: ребенок должен учиться сам, в том числе – дома, а задача родителя – создать комфортные для этого условия.

Прошло две недели с начала учебного года, и большинство родительских форумов и чатов пестрят однотипными сообщениями. «Ребенок второклашка, учится во вторую смену. Как выжить? Уроки делаем до полуночи, а утром мне на работу», – пишет одна из матерей на форуме Umama. «Боюсь идти домой. Там опять уроки», – вторит ей другая. «У нас тоже самое, третий класс, второй год вторая смена, – пишет третья мама. – Капец ненавижу сама уже эти уроки. Утром логопед и тренировка. Учитель задает много+ переписывать предидущюю домашнюю и классную+ учить стихи или пересказ. Сидим до 23. Логопед не отменить т.к дисграфия. Тренировки не отменить т. к лишний вес сразу ползет. Склонен к полноте. Я работаю сменным графиком (день- ночь) муж до 22:00 на работе включая субботу».

Проблемы родителей схожи. С их слов, дети не справляются сами с заданными уроками (не могут решить задачу, написать без ошибок сочинение и так далее), и родителям приходится заставлять школьников переписывать все не по разу. Сами же мамы признаются, что вынуждены кричать на ребенка, иногда – наказывать. Ни о каком мире в семье речи не идет.

Психологи и педиатры придумали даже термин – «феномен третьей недели сентября». Традиционно в этот период все больше детей заболевают (заражаются от одноклассников ли или перенапрягаются – не доказать), либо обращаются за помощью к психологам. В школах, кстати, про этот феномен тоже знают. И стараются не ставить сложные темы на вторую половину сентября.

Специалисты советуют родителям немного снизить свои ожидания в отношении успешности ребенка. А главное – прекратить делать за него уроки. Прекратить за него учиться.

«Ребенок учится самостоятельно, и родитель не должен быть ввязан в обучение ребенка. Это не совсем правильная ситуация, когда родитель берет на себя функцию школы и проверяет домашние задания от и до, следит за успеваемостью и спрашивает с ребенка за каждую двойку, тройку, а иногда и за четверку. Если родитель активно участвует в обучении своего ребенка, он забирает у ребенка саму эту функцию обучения, – говорил ранее заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев. – Родитель должен понять, что школа – не конвейер по производству оценок. Оценки могут быть разные. Ребенок получает тройки, совершает, как и все, ошибки, а тройки получать нельзя – возникают конфликты».

Психологи советуют не отбирать у ребенка ответственность за свою учебу, не вмешиваться в сам процесс, иначе дети перестают учиться сами. То есть делать домашнее задание со своим школьником не нужно. Важнее – сформировать правильное отношение к учебе. Школа – это не столько оценки, сколько сам процесс познания. Задача мам и пап – сделать так, чтобы у ребенка проснулся интерес к самому процессу узнавания. Если все перевести только в плоскость получения высоких оценок, ребенок теряет интерес.

Также, по мнению врачей, у большинства детей в норме интерес к учебе должен быть. Поскольку мозг развивается именно таким путем: до 7 лет основная деятельность ребенка – игровая, после 7 лет – познавательная, учебная. Конечно, не у всех детей в 7 лет как по щелчку происходит переключение. И некоторые действительно испытывают сложности при адаптации в школе. Но сегодня в первых классах домашних заданий нет, и ребенок в идеале за год должен дорасти до того, чтобы самостоятельно учиться.

Отсутствие мотивации к учебе, по мнению Кирилла Бахарева, может быть вызвано двумя причинами: либо органическими отклонениями и проблемами со здоровьем, либо проблемами в психоэмоциональном состоянии ребенка. И в том, и в другом случае лучше обратиться за помощью к врачам.

«Если присутствуют органические поражения, то нужно вести ребенка к врачу, менять ему школьную программу, потому что есть процент детей, которые отказываются учиться именно по этой причине – им трудно, они просто не могут освоить эту программу, – пояснил специалист. – Второй случай, когда ребенок не хочет учиться, напрямую связан с его психоэмоциональным состоянием. Такое возникает, если трудная ситуация внутри семьи, либо в школе, либо где-то еще. И ребенок оказывается полностью поглощен внутренними конфликтами, все его силы направлены на борьбу с ними. Ему просто не до учебы. Главная рекомендация – разговаривать с ребенком. Узнайте, почему не хочет учиться, идти в школу. Если не получается разговорить, есть специалисты, которые смогут исследовать причины отсутствия мотивации».

У ребенка могут быть разные проявления дезадаптации к школе. Это может быть апатия, бессонница, проблемы со здоровьем и так далее. При проявлении любого необычного появления лучше обратиться к психологу – для начала хотя бы к школьному.

Кстати, на форуме Umama сами же родители приводят в пример эксперимент, который проводили недавно психологи. Они без присутствия родителей выводили ребенка на тему: кого ты боишься больше всего в жизни? И младшеклассники отвечали: «Маму, когда она приходит с работы, мы делаем уроки, а она кричит». А на вопрос: «Что ты больше всего не любишь делать?» ответ был: «Уроки».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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