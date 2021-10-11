«Четверть заканчивается, а друзей нет»: как помочь ребенку найти компанию в школе

Спустя полтора месяца после начала учебного года многих родителей стало волновать, что дети не могут найти друзей в школе. «Ребенок общительный, но не умеет слушать. Итог – друзей нет», «Помогите! Полтора месяца в школе, ни с кем не общается», – подобные темы стали в последнее время появляться на городских родительских форумах. Психологи советуют родителям умерить свой контроль и тревогу, поддерживать ребенка и верить: друг обязательно найдется.

С начала учебного года прошло почти полтора месяца. Многие дети, которые пошли в школу без друзей из детского сада, испытывают сложности в общении с незнакомыми им ранее одноклассниками. Это, естественно, вызывает тревогу родителей, которые пытаются найти советы на форумах. Истории у всех разные: в одной семье ребенок скромный и поэтому не может проявить себя, в другой – чрезмерно активный и разговорчивый, не умеет слушать. Но суть одна: дети не могут найти друзей.

Известный психолог Людмила Петрановская советует родителям начать с себя: «Лучшая помощь, которую вы можете оказать ребенку, – поддержка и уверенность, что все у него получится. Прежде всего, важно умерить тут свой контроль и тревогу, чтобы ребенку не приходилось имитировать благополучие «чтобы мама не расстроилась». Вы не можете своими руками строить его отношения со сверстниками», – пишет Петрановская в своем инстаграме.

Родители должны обсуждать с ребенком тему дружбы, чтобы объяснить, как она вообще завязывается. Людмила Петрановская приводит некоторые постулаты, которые можно донести до своих детей.

«Дружба – это отношения равных. Её невозможно выпросить или выслужить. И невозможно купить. Успокойся. Не нужно слишком стараться. Твоя дружба никуда от тебя не уйдёт. Кто-то находит своих близких друзей в детском саду, а кто-то – только в институте. Это обязательно случится и с тобой, не сейчас, так завтра, не завтра, так через год.

Будь готов к дружбе, но не навязывайся. Не старайся ни на кого походить, для твоего НАСТОЯЩЕГО друга ты будешь интересен именно такой, какой ты есть.

Рассказывай о себе, своих увлечениях. Приноси время от времени в школу что-то из своей коллекции, или интересную книгу, или фотографии с занятий в спортивной секции. Среди ребят обязательно найдётся кто-то с похожими интересами.

Дружба – это когда хорошо всем, а не кому-то одному. Убедись, что не командуешь, слушаешь других ребят. Научись не злиться из-за проигрышей – ведь это просто игра с друзьями!

С незнакомыми ребятами можно завязать контакт, угостив их чем-нибудь вкусным. Это именно чтобы познакомиться. Покупать дружбу не надо! Смешные мемы – тоже хороший способ начать разговор, кто же откажется глянуть и посмеяться.

Когда первый контакт завязался, поддержи его. Запомни, как зовут нового знакомого, расспроси его, чем он увлекается, где живёт, во что любит играть.

Спроси о чём-нибудь, в чём он хорошо разбирается. Или скажи что-нибудь хорошее, похвали. Только не надо подлизываться – скажи о том, что на самом деле тебе понравилось.

Не расстраивайся, если ничего не выйдет. Значит, это ещё не твой настоящий друг.

Встреча впереди!»

Родители рассказывают, что советы Петрановской работают: «Мой сын по нашему совету взял в школу лего, которым тогда увлекался. И просто выложил фигурки на парту. К нему подтянулись двое одноклассников, которые тоже любят лего. Завязалось общение», – рассказала одна из мам.

Еще одна тема, которая тревожит родителей, – друзья есть, но они «плохие», не такие, как хотели бы родители. В таком случае психологи советуют мамам и папам напоминать себе, что это – не их выбор, а выбор ребенка.

«Родители часто не одобряют выбор друга, который делает их ребенок. Лишив ребенка возможности выбирать – вы получите безвольное существо, с отсутствием мотивации к чему-либо в этой жизни, – говорят психологи центра «Семейные истории» в Екатеринбурге. – […] Выбор – это прямой путь к формированию инициативы и самостоятельности, которой мы так стремимся добиться от ребенка, особенно в подростковом возрасте. Ребенок должен чувствовать и понимать, что он имеет влияние на то, что с ним происходит в этой жизни, – так формируются смыслы. Лишить ребенка выбора – значит лишить его смысла жизни, а зачем жить, когда все решают за меня и мое мнение никому неинтересно».

По мнению психологов, выбор «нежелательного» друга может быть связан с теми качествами, которых ребенку не хватает.

«Например, робкий по природе, но мечтающий быть сильным и влиятельным, ребенок может выбрать в друзья отъявленного хулигана, так как в нем как раз воплощены те качества, о которых он мечтает. Либо все-таки выбор осуществлен по подобию и то, что ребенок не проявляет в семье, вполне возможно, проявляется в среде сверстников», – рассказали в «Семейных историях».

Запрет на дружбу с «неугодным» одноклассником может разорвать связь родителя и ребенка.

«Родителям важно сохранить свой авторитет и прочную привязанность ребенка к себе до тех пор, пока он нуждается в нашем воспитании. Сделать это можно, только проявляя безусловную любовь и терпение по отношению к нему и к его выбору. […] Чаще всего, если у ребенка достаточно близкие отношения с родителями, в друзья он выберет ребенка с теми же ценностями, что и у его семьи», – заключают эксперты.

Ранее «Новый День» совместно с психологами давал советы по адаптации к школе. А также рассказывал, бывают ли сложности в частных школах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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