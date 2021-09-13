Частные школы Екатеринбурга: что они дают, почему становятся популярнее и кому из детей подходят

Популярность частных школ и так называемых образовательных центров в Екатеринбурге в последние годы растет. Чтобы попасть в хорошую платную школу, ребенок еще должен доказать, что он сможет в ней учиться. При этом пока одни родители хвалят такие учебные заведения, другие рассказывают ужасы и переводят ребенка обратно в государственные. Истина, как всегда, где-то посредине. «Новый День» попытался разобраться, кто и зачем отдает детей в частную школу и кому это действительно необходимо.

Рынок частных школ Свердловской области

Частные школы региона можно условно поделить на два типа: «полноценные» – с лицензией на образовательную деятельность, и «образовательные центры» – у таких лицензии нет, но по сути они работают как школы, только ребенок затем проходит аттестацию в обычном муниципальном образовательном учреждении. Школ с лицензией не так уж и много. Получить ее довольно сложно: для этого необходимо здание, соответствующее всем СанПиН и ГОСТам, должна быть образовательная программа установленного государством образца, и нужно постоянно сдавать отчеты. Сейчас во всей области работает лишь 16 школ с лицензией на образовательную деятельность, сообщили «Новому Дню» в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Все они существуют уже давно. За последние пять лет открылась лишь одна – частная школа «Астрея» в Сысертском округе. Остальные расположены в Екатеринбурге (большинство), Нижнем Тагиле, Артемовском, Ревде, Заречном.

Второй тип частных школ – образовательные центры. Официально школами они не являются, лицензии у них нет. «За осуществление образовательной деятельности без лицензии предусмотрена административная и уголовная ответственность», – говорят в минобразования. Но эти школы и не называются школами. В таких заведениях ребенок тоже посещает уроки, часто – проходит полную школьную программу. Здесь есть столовая, продленка и так далее. Но формально это все оформлено как оказание образовательных услуг: грубо говоря, ваш ребенок посещает курсы или репетитора. Сам он при этом находится на семейном обучении и все аттестационные работы сдает в муниципальной школе, к которой прикреплен. Кстати, семейное обучение выбирают все больше родителей. По данным минобразования, в 2018-2019 учебном году в области таких детей было 335, в 2019-2020 году – 423 человека, в прошлом – 673 человека. А в департаменте образования Екатеринбурга ранее сообщали, что в текущем учебном году только в городе подано около 2000 заявлений на семейное обучение (но бывает и так, что после подачи заявления дети возвращаются в школу, – прим. ред.). И многие из этих детей посещают образовательные центры, а не изучают программу дома.

Что предлагают современные частные школы?

Мы поговорили с родителями, которые отдали детей в разные лицензированные школы Екатеринбурга, и изучили образовательные программы заведений. Отдельно на каждой школе останавливаться не будем, скажем только, что в нашу выборку вошли «Согласие», «Париж», «Индра», «Юность», «Творчество». По сути, большинство из этих школ предлагают примерно одинаковый набор. В частной школе ребенок, как и в детском саду, находится полный день: с 8 до 17-18 часов. До 13-14 часов идут уроки. Кстати, лицензированные школы обязаны учить детей по федеральным государственным программам, то есть по тем же стандартам, по которым работают и муниципальные заведения: «Новая школа XXI век», «Школа 2100», «Школа России».

После уроков – своеобразная продленка. Под присмотром классного руководителя школьники делают домашнее задание, и вечером родителям не приходится «стоять над душой» – дома ребенок полностью отдыхает. Учебники и тетради домой школьник тоже не забирает: все остается в личном шкафчике. Кроме того, предлагается набор дополнительных занятий: шахматы, третий/четвертый иностранный языки, робототехника, керамика и оригами, бассейн и так далее, и тому подобное – набор в каждой школе свой.

Поскольку ребенок находится в школе полный день, его там кормят 3-4 раза: завтрак, обед, полдник, ужин. Также с детьми регулярно работает психолог, который должен проводить мероприятия на сближение, урегулирование конфликтов, выявлять определенные таланты у отдельных учеников. В некоторые школы (например, «Согласие») приезжают с концертами музыканты филармонии, кроме того, детей постоянно водят на экскурсии, в театры – все это за дополнительную плату.

Кстати, о плате. В 2021-2022 учебном году за частную школу придется отдать более 20 тысяч рублей в месяц (чаще – даже более 30 тысяч, а есть школы с платежом 50 тысяч в месяц). Отдельно при поступлении родители платят первоначальный взнос – от 50 до 250 тысяч рублей. Он, кстати, не возвращается, если через полгода вы передумаете и решите ребенка забрать.

Частная школа глазами родителей

Тема – отдавать или нет ребенка в частную школу – очень личная. Из разговоров с родителями мы сделали вывод, что большинство идут в такие заведения в поисках комфорта и хорошего уровня знаний: чтобы ребенок легко адаптировался к образовательному процессу, знал всех педагогов, мог найти поддержку.

«Наша дочь ходила в частный детский сад. После садика мы могли пойти в школу под тем же брендом и на той же площадке или уйти в городскую по прописке. Из-за ковидных ограничений мы даже не смогли попасть на день открытых дверей в муниципальную школу и познакомиться с учителем и директором. Сама я оканчивала школу не в Екатеринбурге, поэтому не представляю, какие здесь школы, где какие плюсы и минусы, не знакома с учителями. В итоге мы приняли решение остаться в частной школе, – рассказала «Новому Дню» мама из Екатеринбурга Полина. – Во-первых, и мы, и ребенок уже знаем всех учителей-предметников и администрацию. Во-вторых, часть ребят из садика тоже перешли в наш класс, соответственно, адаптация в коллективе для дочки будет легче. В-третьих, у нас маленькие классы – до 15 человек, тогда как в муниципальных школах может быть больше 30. Я не специалист в образовании, но мне кажется, в таких условиях сложно и учителям, и детям. Наконец, у нас школа полного дня, с 9 до 18. Мы с мужем оба работаем, и такой график, чтоб отвезти и забрать ребенка, нам удобнее. После уроков дети гуляют на закрытой территории, делают домашние задания, ходят на кружки (педагоги приходят в школу сами), они всегда под присмотром, накормленные и довольные».

Полина добавила, что некоторые мамы из ее круга общения определились со школой за год, а то и раньше: «Знаю, что есть родители, которые очень серьезно подходят к выбору учителя. Они ищут сильного педагога по отзывам мам и пап, чьи дети уже окончили выбранную школу, и стараются попасть именно к нему. И это правильно, потому что в начальной школе учитель – самое главное».

Опыт тех, кто уже учится или закончил учиться в частной школе, бывает разный: и позитивный, и не очень. Просто приводим несколько рассказов. Без упоминания названий школ, поскольку это может дискредитировать учебное заведение, а такой цели у нас нет.

«Мой старший ребенок посещал одну из старейших в Екатеринбурге частных школ с 1 по 4 класс, правда, это было уже довольно давно. Я тогда строила карьеру, и мне было очень удобно, что его не надо забирать в 12 часов дня, как это пришлось бы делать в муниципальной школе. Ребенок там был занят с утра до вечера, сыт. Уроки все были сделаны, – рассказала нам екатеринбурженка Юлия. – Но к концу начальной школы мне стало казаться, что уровень его знаний как-то низковат. Мы перешли в муниципальную гимназию, и он там был отстающий еще года три – получал двойки за четверть. Спасибо учителям и усердию ребенка, гимназию он закончил с золотой медалью. Но второго ребенка в частную школу я не отдам».

По словам екатеринбурженки Оксаны, она столкнулась почти с такой же историей в другой частной школе. «У нас училось очень много детей из, скажем так, привилегированных семей. Учителя закрывали глаза на какие-то пробелы в знаниях, чтобы школа не теряла деньги. Детям натягивали оценки. Мы ушли из частной школы в шестом классе, и ребенок был сначала в числе последних в обычной муниципальной школе», – говорит она.

При этом родители признаются, что, возможно, проблема была и в детях: не исключают, что с возрастом у детей просто выросло стремление к знаниям.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются в частных школах, – избалованность, агрессия, конфликты в маленьких коллективах. «Поскольку дети были не из простых семей, они постоянно мерялись на спор новыми айфонами, отпусками, а не оценками. Система ценностей лично для моего ребенка была неподходящей. Но допускаю, что так не везде и нам просто не повезло», – добавляет Оксана.

Другая мама из Екатеринбурга рассказала, что в частные школы часто переводят детей из элитных муниципальных гимназий – тех, у кого возникали проблемы с поведением и агрессией. «У нас было много проблемных учеников, которых родители запихнули в частную школу после диких историй. Естественно, эти дети продолжали вести себя неадекватно. И никакие школьные психологи с ними не справляются», – поясняет екатеринбурженка. Впрочем, и в муниципальных школах буллинг и конфликты – явление постоянное.

Другие родители ни о каких ужасах в частных школах Екатеринбурга не слышали. Напротив, у мам сложились исключительно положительные впечатления. «Двое детей отучились в частной школе (кстати, в той же, о которой говорила выше мама Юлия, – прим. ред.). Оба – с 1 по 11 классы. Оба потом поступили на бюджет в вузы. Классы небольшие, учителя старались к каждому ребенку искать свой ключ. Родителям удобно, что не надо с ребенком готовиться дома. Оборудование в классах хорошее. В целом довольны, что дети там учились», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Валентина.

«Мы перешли в частную школу после долгих мучений в муниципальной. Дочь пошла в прошлом году в 7 класс в частную (ту, про которую выше говорит мама Полина – прим. ред). Думали, что посмотрим – будут ли такие же проблемы, как в обычной. Она активистка и там ей было скучно, пропал стимул учиться. С первого дня ребенок стал ходить с радостью. Летом все время говорила, что скучает по подругам и учителям. Там у них как семья уже, хорошая атмосфера. А что касается образовательных программ, для меня это не на первом месте, потому что вижу: ребенок и так хорошо схватывает. Но на собраниях говорят, что у них все сдают ЕГЭ и поступают», – поделилась еще одна жительница города.

Каковы результаты у выпускников?

Интересно, что оценить, кто более успешен после школы – выпускники муниципальных или частных заведений – почти невозможно. В свердловском минобразования «Новому Дню» рассказали, что результаты ЕГЭ выпускников частных школ идут в общую статистику – вместе с результатами выпускников государственных. И никто отдельно не смотрит, какие баллы у школьников из платных заведений. Также сложно назвать процент поступающих в вузы.

Мы позвонили в несколько вузов: там тоже не ведут статистику по количеству поступающих из платных и бюджетных школ. В частности, в УрФУ сказали, что не смогут предоставить такие цифры, и в вузе нет специалиста, который ответил бы, какие дети лучше подготовлены к учебе в университете.

Остается доверять только самим частным школам. На сайтах большинства говорится, что выпускники успешно поступают в лучшие вузы Екатеринбурга и Москвы. По запросу родителей будущих учеников администрация готова предоставить более детальную статистику. Родители тех, кто уже учится, рассказывают: если ученик не очень успешен, ему советуют ориентироваться на колледжи и техникумы после 9 класса, и уже после – идти в вуз.

Что советует психолог

«Чаще всего желание избежать муниципальных школ для своих детей испытывают взрослые, которые, будучи детьми, столкнулись с не самыми приятными, а порой и травматичными, переживаниями, связанными с государственной системой образования. Но абсолютно не факт, что помещая ребенка в стены частных школ, мы уберегаем его от того, что испытывали в детстве сами», – считает семейный клинический психолог, психоаналитик Вера Золотых (центр «Семейные истории»).

Есть случаи, когда выбор в пользу частной школы становится действительно хорошим вариантом:

– если ребенок высокочувствительный к разного рода сенсорным раздражителям;

– если его темп деятельности сильно отличается от среднестатистического – слишком медленный, либо слишком быстрый;

– если ребенок имеет индивидуальные особенности здоровья, затрудняющие усвоение материала в большом классе;

– если ребенок относится к категории одаренных, такие дети требуют особого подхода;

– если ребенок впечатлительный и с трудом справляется с большими эмоциональными нагрузками.

Во всех остальных случаях, по мнению Веры Золотых, детям вполне по силам справиться с теми условиями, которые предлагают государственные школы (если нет сложностей с адаптацией).

«Надо понимать, что частные школы – это коммерческие структуры, которые заинтересованы в своих клиентах, поэтому лояльность учителей по отношению к ученикам может быть очень высокой. С одной стороны, это создает щадящие условия в плане оценивания, но с другой – формирует у ребенка определенные ожидания по отношению к миру, который не всегда так радушен, как нам бы этого хотелось, – говорит психолог. – Каждая школа выбирает ту программу, которая ей подходит по системе ценностей и профессиональных интересов, поэтому преемственность между школьным образованием и дальнейшим вузовским может быть затруднена. Минусом также может стать то, что этот подход, несмотря на всю его замечательность, совсем не обязательно подойдет вашей семье и вашему ребёнку».

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, – социализация. В частной школе она может носить более облегченный характер, но, с другой стороны, выбор друзей, как правило, будет ограничен, вероятно, много внимания дети будут уделять каким-то статусным вещам, так как групповая динамика в связи с небольшим количеством детей в классах будет ярче, и вступать в отношения с одноклассниками в любом случае придется.

Не стоит забывать и о материальной стороне дела. Родителям советуют реально оценить свои финансовые возможности и не приносить в жертву базовые потребности ради обучения ребенка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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