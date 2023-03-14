Число детей на семейном обучении в Екатеринбурге выросло до 3 тысяч, но в старших классах многие возвращаются в школу

В Екатеринбурге уже около 3 тысяч детей родители перевели на семейное обучение. За последние три года цифра выросла почти в два раза. В мэрии объясняют это в том числе переходом детей в частные образовательные центры. Но есть и обратная тенденция: в средних и старших классах детей возвращают в школу, поскольку предметов становится больше, и самостоятельно освоить программу становится сложнее.

Еще в 2020 году в Екатеринбурге на семейном обучении находилось около 1700 детей, в 2021 году – около 2000. Сейчас их около 3 тысяч, такую цифру привели в департаменте образования города (в минобразования ранее говорили, что на семейном обучении по всей области – чуть более тысячи детей, объяснить такую разницу в данных чиновники не смогли). Тенденция связана в том числе с ростом популярности альтернативного образования: когда родители не хотят водить ребенка в обычную школу, а отдают предпочтение частным. Ребенок посещает занятия, осваивает программу, а в муниципальных учреждениях образования только проходит аттестацию.

«На семейной форме обучения находятся чуть менее 3 тысяч детей в Екатеринбурге, а общее число детей в системе образования – 250 тысяч, включая детские сады (детсады посещает около 90 тысяч детей, – прим. ред.). Но популярностью такая форма обучения пользуется», – рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По словам вице-мэра, семейная форма обучения – вариант, когда родитель полностью берет на себя ответственность за качество обучения и освоения школьной программы. Ребенок при этом может посещать репетиторов либо проходить программу дома, либо ходить в образовательные центры.

«Школа берет на себя создание условий для проведения аттестации, по большому счету – только итоговой (в 9 и 11 классах). Но мы предлагаем родителям сохраниться в школе для проведения и промежуточной аттестации, чтобы родители с момента начальной школы хотя бы до 9 класса появились у нас, аттестовались и прошли допуск к итоговой аттестации. Конечно, каждого ребенка закрепляем за конкретной школой, куда родитель может прийти за консультацией и аттестацией, – пояснила Екатерина Сибирцева. – Но если родитель не хочет проходить промежуточную аттестацию в школе, это его право. Он может ребенка обучать так, как считает нужным. Но тогда контроль за качеством и условиями обучения осуществляется самостоятельно. Учредителями частных центров могут быть и ИП, и кто угодно. Есть частные образовательные центры, которые фактически репетиторством занимаются, это тоже не секрет. Но есть и школы с лицензиями, которые выдает министерство образования Свердловской области, оно и осуществляет контроль (ребенок, обучающийся в такой школе, не находится на семейном образовании, – прим. ред.)».

Также чиновница рассказала, что в последние годы появилась и обратная тенденция: когда ребенок, учившийся с первых классов дома, в средних и старших возвращается в школу. «Многие родители в средних и старших классах стараются вернуть детей в школу, потому что появляется большое количество предметов, появляется сложность в индивидуальном освоении программы. Принимаем всех, находим места», – прокомментировала Екатерина Сибирцева.

Кстати, ранее «Новый День» пытался узнать, оценивает ли система образования результаты выпускников образовательных центров либо частных школ. Оказалось, что такой статистики нет: результаты ЕГЭ выпускников частных школ идут в общую статистику – вместе с результатами в государственных. А поскольку выпускники образовательных центров аттестуются в обычных школах, их результаты тоже идут в общий зачет. И никто отдельно не выясняет, какие баллы у школьников из платных заведений.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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