В Свердловской области в полтора раза увеличилось число детей, ушедших на семейное обучение

В Свердловской области всего за год количество детей, ушедших на семейное обучение, выросло с 674 до 1034. Отчасти педагоги объясняют это тем, что родители учащихся временно уехали из России после начала специальной военной операции. По данным министерства образования и молодежной политики, на начало учебного года на семейном обучении находилось 1034 школьника, еще 3326 ребенка – на домашнем.

«Домашнее и семейное обучение – это две принципиально разные формы обучения, – пояснили в министерстве образования. – Домашнее подразумевает, что ученик конкретной школы в силу каких-либо объективных причин (например, серьезной болезни – прим. ред), не может посещать образовательное учреждение. Тогда школа организует для него специальную форму обучения – например, педагоги приходят заниматься с учеником к нему домой. Переход на семейную форму обучения предполагает решение родителей без помощи школы выстраивать образовательный процесс самостоятельно. При этом дети могут на базе образовательной организации сдавать нормативные зачеты на момент преодоления, так называемых, рубежей (4, 9, 11 класс)».

Интересно, что в предыдущие годы семейное обучение выбирали существенно меньше детей. Так, по данным министерства (опубликованы в докладе на сайте ведомства), в 2017-м таких школьников было 411, резкий рост произошел в пандемию 2020 года – до 670 на 1 сентября. В 2021 году таких детей было 674, и вот в 2022 году – рост в полтора раза до 1034. При этом в ведомстве не ведут мониторинг убывания детей по месяцам, статистику собирают только перед началом учебного года. Поэтому сложно сказать, в какой именно момент дети ушли из школ. Однако, можно предположить, что часть из этих школьников вместе с родителями покинули Россию после февраля 2022 года. Остальные, возможно, перешли в частные образовательные центры.

«У нас в школе есть дети, у которых родители вообще забрали документы из школы. Например, одна семья переехала в Грузию, ребенок пошел в пятый класс там. Есть те, кто перешел на семейное, не знаю по каким причинам. И, напротив, есть новые ученики в школе из числа приехавших из приграничных районов», – рассказала «Новому Дню» учительница одной из школ Верх-Исетского района.

По новому закону об образовании, принятом в 2022 году, есть и еще одна форма обучения, которой воспользовались некоторые екатеринбуржцы в релокации – это «заочка» в школе. Правда, стоит оговориться, что не все школы соглашаются на перевод учеников, потому что педагогам приходится проделывать дополнительную работу. Но есть и положительные примеры. Так, жительница Екатеринбурга Евгения после начала СВО уехала в Испанию. Ее сын-второклассник учится теперь дома, но числится в одной из екатеринбургских школ, и там же получает задания. «Перед отъездом посмотрела различные формы образования, которые возможны. Семейное образование смутило тем, что нужно отчисляться из школы. Поэтому остановилась на заочке, – рассказала «Новому Дню» Евгения. – На таком обучении не нужно отчисляться из школы, ребенок числится в своем классе. В случае, если нужно вернуться обратно на очку, это сделать намного проще. Кроме того, нам выдали весь комплект учебников до конца года. Ну и самая главная «плюшка», что по каждому предмету нам разработали программу. То есть не мама придумывает, не нужно за эту программу платить. Занимаюсь в любом случае с ним я, но по тем темам и в сроки, которые определили в школе. Процесс выглядит так: нам на каждую неделю расписаны темы и задания, которые мы выполняем: часть из них в определенные дни мы сдаем через электронный дневник преподавателям. По литературе выразительное чтение, стихи наизусть записываю на видео и скидываю в мессенджере».

Добавим, что несмотря на серьезный рост, численность детей на семейном и домашнем обучении в Свердловской области остается невысокой. Всего в школах региона – более 530 тысяч учащихся.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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