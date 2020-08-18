Психолог: есть только две причины, по которым ребенок может не хотеть в школу

Заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев назвал две причины, по которым ребенок может не хотеть ходить в школу. В обоих случаях придется обратиться к специалистам.

По мнению Кирилла Бахарева, здоровый ребенок всегда самостоятельно мотивирован на обучение в школе. И родителям совершенно не нужно помогать своему школьнику – проверять у него домашние задания, следить за успеваемостью и спрашивать за каждую тройку. Поэтому и специальной подготовки родителей к 1 сентября не существует, заявил Бахарев во время пресс-конференции в «ТАСС Урал».

«Ребенок учится самостоятельно и родитель не должен быть ввязан в обучение ребенка. Это не совсем правильная ситуация, когда родитель берет на себя функцию школы и проверяет домашние задания от и до, следит за успеваемостью и спрашивает с ребенка за каждую двойку, тройку, а иногда и за четверку. Если родитель активно участвует в обучении своего ребенка, он забирает у ребенка саму эту функцию обучения, – пояснил свою точку зрения психолог. – В норме у детей детсадовского возраста и начальной школы ведущая деятельность – игровая. Но когда он приходит в школу, у него в норме должна быть ведущей деятельностью учебная. Если смотреть в норме, ребенок не может не учиться».

Отсутствие мотивации к учебе, по мнению эксперта, может быть вызвано двумя причинами: либо органическими отклонениями и проблемами со здоровьем, либо проблемами в психо-эмоциональном состоянии ребенка. И в том, и в другом случае лучше обратиться за помощью к врачам.

«Если присутствуют органические поражения, то нужно вести ребенка к врачу, менять ему школьную программу, потому что есть процент детей, которые отказываются учиться именно по этой причине – им трудно, они просто не могут освоить эту программу, – пояснил заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев. – Второй случай, когда ребенок не хочет учиться, напрямую связан с его психо-эмоциональным состоянием. Такое возникает, если трудная ситуация внутри семьи, либо в школе, либо где-то еще. И ребенок оказывается полностью поглощен внутренними конфликтами, все его силы направлены на борьбу с конфликтами. Ему просто не до учебы. Главная рекомендация – разговаривать с ребенком. Узнайте, почему не хочет учиться, идти в школу. Если не получается разговорить, есть специалисты, которые смогут исследовать причины отсутствия мотивации».

Психолог не отрицает, что в начале каждого учебного года в психиатрической больнице фиксируют рост числа обращений. Чаще всего обращаются как раз родители, которые не смогли понять, почему ребенок не настроен на учебу. Но бывают и случаи, когда выявляются случаи травли внутри школ.

Также психолог посоветовал родителям не записывать свое чадо во все кружки и секции разом. «Самые высокофункциональные дети – это наша самая большая проблема. Говоря о кружках и секциях, главное правило – не водить ребенка, если он не хочет этого сам. Если ребенок захотел, тогда мы его ведем. Тогда мы тратим свои время и деньги. Если пропадает желание, спрашиваем почему так произошло. И если это не конфликт, то мы перестаем тратить собственное время и деньги, чтобы заставлять ребенка учиться и ходить на занятия, которые ему не нравится. Если говорим о приросте количества секций, конечно, стоит увеличивать их количество постепенно. Не надо разом в один день ставить музыкальную, художественную школу и акробатику на выходных», – посоветовал Кирилл Бахарев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

Роспотребнадзор не рекомендует родителям надевать на ребенка защитную маску при посещении школы. / 40% свердловских предприятий общепита не открылись после снятия ограничений. / В мэрии объяснили, почему не уходит вода с Шефской: кто-то завалил ливневку грунтом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»