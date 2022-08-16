Вернуть режим сна, хорошо кормить и не нагружать: как подготовить ребенка к 1 сентября

За две недели до 1 сентября психологи и педиатры советуют начать подготовку детей к началу учебного года. Уже пора мягко приучать ребенка к режиму сна и бодрствования. Важно наладить питание и дать школьнику в последние две недели хорошо отдохнуть и погулять на свежем воздухе. Повышенных нагрузок лучше избегать.

Как рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области, режим сна школьникам уже пора налаживать. Врачи советуют в последние две недели сдвигать время подъема и засыпания на 10-20 минут каждый день. В идеале младшеклассники должны спать по 10-10,5 часов в сутки, ученики 5-7 классов – по 10,5 часа, 6-9 классов – по 9-9,5 часа, старшеклассники – по 8-9 часов. На время экзаменов или повышенной нагрузки приплюсуйте к этому еще час.

Чтобы ребенок перед школой лучше высыпался, нужно соблюсти некоторые правила: ложиться спать и вставать в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов). Чтобы не было проблем с засыпанием, можно сформировать ритуал на сон: вечерний душ или ванна, прогулка, чтение. Комнату перед сном нужно хорошо проветривать.

Естественно, на сон влияют двигательная активность и прогулки на свежем воздухе.

«Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников», – говорят врачи.

Питанию ребенка тоже нужно уделить внимание. Чтобы школьнику хватало энергии, а иммунитет окреп перед сезоном простуд, еда должна быть сбалансированной, содержать полезные витамины и микроэлементы. Педиатр одной из поликлиник Екатеринбурга посоветовала в эти две недели добавить в рацион больше свежих овощей, фруктов и ягод, особенно тех, в которых содержится витамин С. Это может быть смородина, которой сейчас много в садах, а также болгарский перец, капуста, киви. Естественно, нужно, чтобы в рационе были мясо, полезные жиры (например, орехи, авокадо), молочные продукты, зерновые и бобовые. Если ребенок в течение дня питается правильно, вовсе не обязательно полностью лишать его сладкого – в небольших количествах конфеты и печенье допустимы, но только не вместо основного приема пищи.

Психологи, в свою очередь, советуют дать ребенку отдохнуть в последние две недели. Не стоит заранее нагружать его чтением, подготовкой к школьной программе, секциями. Традиционно в службах поддержки в начале сентября – горячая пора: растет количество обращений как от самих школьников, так и от их родителей. Пик жалоб приходится на конец месяца, есть даже «феномен третьей недели сентября». Традиционно в этот период все больше детей заболевают (заражаются от одноклассников ли или перенапрягаются). Чтобы мягко пройти это время, лучше добавлять нагрузку не торопясь.

«Самые высокофункциональные дети – это наша самая большая проблема. Говоря о кружках и секциях, главное правило – не водить ребенка, если он не хочет этого сам. Если ребенок захотел, тогда мы его ведем. Тогда мы тратим свои время и деньги. Если пропадает желание, спрашиваем, почему так произошло. И если это не конфликт, то мы перестаем тратить собственное время и деньги, чтобы заставлять ребенка учиться и ходить на занятия, которые ему не нравится. Если говорим о приросте количества секций, конечно, стоит увеличивать их количество постепенно. Не надо разом в один день ставить музыкальную, художественную школу и акробатику на выходных», – советовал ранее заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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