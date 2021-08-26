Школы искусств, спортивные секции и языковые курсы подорожали: родителям придется платить на 5-10% больше

С нового учебного года многие учреждения дополнительного образования – как бюджетные, так и частные – повышают стоимость своих услуг. Дороже стали и спортивные тренировки, и языковые курсы, и занятия в школах искусств. По оценкам родителей и по данным мэрии Екатеринбурга, в среднем цена «допов» увеличится на 5-10%, что очень ощутимо для родительского бюджета, особенно если ребенок посещает не один кружок или детей в семье несколько.

О проблеме корреспонденту «Нового Дня» рассказали сразу несколько родителей детей дошкольного и школьного возраста. По их словам, стоимость секций и кружков с нового учебного года значительно повышается.

«Мы первого ребенка водили в «Академию гимнастики», это 2 года назад стоило 2800 рублей в месяц. Сейчас второго ведем на тот же курс, в такую же группу – цена уже 3800 рублей за месяц. Учитывая, что мы еще ходим к логопеду, а старший продолжает ходить на гимнастику, только в другое место, по кошельку бьет ощутимо», – рассказала жительница Екатеринбурга Александра.

Выросли цены и на групповые занятия в бассейне. Например, в «Олимпийце» в прошлом учебном году с детей брали 350 рублей за час, сейчас – 425 рублей.

«Моему ребенку 8 лет, бассейн ему рекомендован врачами. В прошлом году платили 2800 за 8 занятий в месяц, сейчас предупредили, что будем платить 3400 рублей. Вроде 600 рублей в месяц не так много, но когда детей в семье несколько, и у каждого какие-то «допы», из бюджета уходит по 15-20 тысяч ежемесячно», – говорит мама другого ребенка Елена.

Вырос ценник и на робототехнику, например, в «Лиге роботов» занятия для детей от 5 лет стоят 4200 рублей (в прошлом году было менее 4000, со слов родителей) – это всего 4 занятия за месяц. Языковые школы подняли почасовую оплату. В «Талисмане» – + 60 рублей за полтора часа. Итого – от 6500 рублей в месяц. И так – почти по каждому направлению дополнительного образования детей.

Детские школы искусств Екатеринбурга тоже поднимут цену, родителям об этом сообщат в сентябре. Правда, не все сразу.

«Довольно сложно обобщенно говорить об услугах наших школ искусств, потому как имеет большое значение множество вводных. Различаются образовательные программы, общеразвивающие. Оплата зависит от размеров самого учреждения и так далее. Кратко можно ответить, что стоимость в этом учебном году может повыситься в половине учреждений на 5-10%, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления культуры Екатеринбурга, в ведении которого находятся ДШИ. – Самые дорогие программы стоят сегодня 7000 рублей в месяц, самые дешевые – 1300 рублей. Средняя оплата – 3400 рублей за ребенка».

В управлении физкультуры и спорта Екатеринбурга на данный момент на вопрос «Нового Дня» о повышении стоимости услуг в детских спортивных школах не ответили. Если ответ поступит, мы его опубликуем.

Но можно найти в городе и бесплатные кружки для детей. Так, в Екатеринбурге работает областной Дворец молодежи, где есть множество отделений разной направленности: дети здесь танцуют, рисуют, занимаются робототехникой, учат экологию и так далее. Родители за занятия ничего не платят, – сообщили в пресс-службе «Новому Дню». Правда, с этого года посещение дворца – по сертификатам на дополнительное образование. По ним деньги перечисляет бюджет. Родители говорят, что попасть в секции Дворца молодежи непросто: здесь всегда большой ажиотаж.

Вариант попроще – дворцы детского творчества и различные клубы «у дома». В каждом районе Екатеринбурга есть муниципальные учреждения дополнительного образования, в которых детей обучают бесплатно. Всего таких в городе 17, список можно посмотреть здесь. Там тоже есть хореография, спорт, ИЗО и прочие направления.

«Более 90% кружков и секций наших 17 учреждений оплачиваются из средств бюджета города, то есть для родителей они бесплатные, – подтвердили «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга. – В 2021 году из бюджета города было выделено более 626 миллионов, что на 60 миллионов больше, чем в 2020 году (эти деньги идут, в том числе, на зарплаты, коммунальные платежи и так далее). Кроме того, учреждения развивают и платные услуги, стоимость которых они просчитывают самостоятельно в зависимости от востребованности того или иного кружка/секции и количества детей, желающих в них обучаться».

Повысится ли стоимость услуг дополнительного образования в учреждениях, подведомственных министерству образования Свердловской области, пока неизвестно. На вопросы нашего агентства в ведомстве ответов на момент публикации не предоставили.

Добавлено. В управлении по физкультуре и спорту администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что обучение в спортшколах – бесплатное. Но за рамками муниципального задания школы оказывают и платные услуги, их средняя стоимость увеличилась на 5%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

Сколько эльфов живет в Екатеринбурге, станет известно в апреле 2022 года. / На территории УрФО горят 11 549 га леса. / Новый трагический рекорд: в Свердловской области от Covid-19 умерли 33 человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»