Сертификаты на бесплатные кружки введут с нового учебного года

Сертификаты на посещение бесплатных кружков и секций в Екатеринбурге введут с нового учебного года. Их выдача запланирована только на сентябрь, хотя изначально планировалось ввести новшество раньше.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Ирина, она попыталась получить такой сертификат на дополнительное образование, по которому государство частично компенсирует затраты на посещение секций. Но при подаче заявлений выяснилось, что сертификат получить пока не удастся. При этом в соседних городах Свердловской области система уже работает.

В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что сертификаты учета дополнительного образования выдавать вообще не начинали. Новый плановый срок – 1 сентября 2021 года. Хотя, напомним, запустить новую систему посещения кружков и секций для школьников собирались еще в августе 2020-го.

Как ранее писал «Новый День», сертификаты дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет будут выдавать родителям. Этот документ даст ребенку право бесплатно посещать кружки и секции в различных дворцах творчества – за счет бюджета. Сертификат – это, по сути, идентификационный номер, под которым ребенка включают «в систему». Его можно сравнить со СНИЛС или ИНН – принцип работы будет такой же. Постепенно на сертификаты должны будут перейти все города России. В Свердловской области уже есть муниципалитеты, которые опробовали систему в 2019 году, например, Нижний Тагил. Но в Екатеринбурге пока проект находится в стадии проработки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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