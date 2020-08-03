С нового учебного года посещать бесплатные секции в Екатеринбурге дети будут по сертификатам

В новом учебном году в Екатеринбурге введут сертификат дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет. Этот документ даст ребенку право бесплатно посещать кружки и секции в различных дворцах творчества – за счет бюджета. Оформить сертификат можно будет уже в августе, но точную дату пока не называют.

Переход на сертификаты, которыми можно будет «платить» за дополнительное образование, – практика, на которую постепенно переходят во всех регионах страны. В Свердловской области уже есть муниципалитеты, которые опробовали систему в 2019 году, например, Нижний Тагил. С 2020/2021 года на систему сертификатов дополнительного образования переходит и Екатеринбург, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городского департамента образования. Оформить его можно будет уже в августе, а запись детей в секции начнется ближе к 1 сентября.

Как поясняют в департаменте образования, сертификат – это по сути идентификационный номер, под которым ребенка включают в систему дополнительного образования. Его можно сравнить со СНИЛС или ИНН – принцип работы будет такой же. Сертификат выдается всем детям в возрасте от 5 до 18 лет по заявлению родителя. По этому сертификату ребенок сможет записаться в кружок либо секцию из определенного перечня организаций. Сейчас в списке 17 таких школ, дворцов творчества, спортивных центров и так далее. При этом если ребенку не понравится в выбранной секции, он сможет уйти, но предварительно нужно будет расторгнуть договор и заключить новый – в новой секции. Тогда финансирование «пойдет» за ребенком.

Оформить сертификат родители смогут уже в августе, правда, точную дату начала приема заявлений в департаменте образования пока не называют. А ближе к сентябрю начнется запись детей в кружки и секции. Сделать это можно будет на сайте госуслуг, в МФЦ или ЦМУ.

«Родителям важно понимать, что финансовое обеспечение сертификатов [...] осуществляется также за счет средств бюджета Екатеринбурга. Если семья не воспользовалась сертификатом, то деньги в любом случае не обналичиваются. Эти средства пойдут на развитие системы дополнительного образования, а именно на детей, которые свои сертификаты используют, – пояснили в департаменте. – Сертификатами могут воспользоваться и дети, ранее обучавшиеся в учреждениях дополнительного образования, и те дети, кто впервые выбрал кружок или секцию в учреждении дополнительного образования».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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