Сибирцева: для записи детей в кружки сертификаты пока получать не надо

Екатеринбург в этом учебном году должен перейти на подушевой принцип финансирования дополнительного образования, и для записи в кружки будут выдаваться специальные сертификаты. Но пока что записаться можно и без них: принимать заявления от родителей начнут 20 августа через все известные онлайн-платформы.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, запись в подведомственные учреждения дополнительного образования начнется 20 августа. Заявления можно будет подавать привычными способами – через госуслуги, МФЦ или ЦМУ. Всего в 17 учреждениях будет доступно 19 тысяч мест. Это не считая набора в учреждения культуры и спорта, которые относятся к ведению управлений культуры и спорта соответственно.

Ранее «Новый День» писал, что в этом учебном году в Екатеринбурге для записи в кружки нужны будут специальные сертификаты подушевого финансирования. Но пока что они не понадобятся.

«Переход на форму подушевого финансирования – это не просто наше новшество, это федеральный национальный проект, он реализуется во всех субъектах. Но сейчас только первый этап – организация учета детей и выдача сертификатов учета (а не сертификатов подушевого финансирования, – прим. ред.). Это не живая бумага, это регистрация ребенка в системе, что он у нас занимается, мы его видим, видим, какие он посещает программы. И родителям пока не о чем беспокоиться. Мы самостоятельно зарегистрируем ребенка в системе после того, как он в привычном порядке будет зачислен в учреждения дополнительного образования, – рассказала Екатерина Сибирцева. – Родителям ничего не надо делать, чтобы получить этот сертификат учета, мы сами внесем детей, причислим номера».

На втором этапе уже будут выдаваться сертификаты подушевого финансирования. По ним можно будет записаться на особо востребованные программы. Сейчас департамент ведет выборку этих программ и регистрацию у регионального оператора, который будет заниматься сертификатами. «Пусть родители не волнуются. Когда практика выдачи сертификатов начнется, мы все подробно расскажем – где его можно получить и так далее», – прокомментировала Екатерина Сибирцева.

В Свердловской области уже есть муниципалитеты, которые опробовали систему в 2019 году, например, Нижний Тагил. Как ранее рассказывали в департаменте образования, сертификат – это по сути идентификационный номер, под которым ребенка включают в систему дополнительного образования. Его можно сравнить со СНИЛС или ИНН – принцип работы будет такой же. Сертификат выдается всем детям в возрасте от 5 до 18 лет по заявлению родителя. По этому сертификату ребенок сможет записаться в кружок либо секцию из определенного перечня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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