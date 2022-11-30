С 1 декабря в Екатеринбурге за кружки и секции будут принимать сертификаты

С завтрашнего дня в Екатеринбурге официально заработает система сертификатов на дополнительное образование. Всех детей старше пяти лет, кто посещает платные кружки и секции, срочно попросили зарегистрироваться на сайте «Навигатор» для «учета и персонализации». Реальных сертификатов, за которыми закреплен денежный номинал, выдадут пока 2300.

Напомним, еще с 2020 года в Екатеринбурге пытаются запустить оплату кружков и секций по сертификатам на дополнительное образование. По задумке родитель получает такую бумагу на ребенка 5-18 лет, а затем может сам выбрать, отдать ли его на рисование, танцы, спорт или что-то еще. Сумма сертификата (фиксированная, из бюджета) должна покрыть все или часть расходов. Но ни в 2020-м, ни в 2021 году система так и не заработала.

В ноябре 2022 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов наконец подписал постановление, которое регламентирует механизм реализации «персонифицированного финансирования дополнительного образования». Проект будет работать с 1 декабря текущего года по 31 мая 2023-го. В департаменте образования сообщили, что за это время будет выдано 2286 сертификатов номиналом 4 813 рублей.

«За детьми от 5 до 18 лет сертификатом закрепляются индивидуальные гарантии по оплате выбираемых ими услуг в рамках программ, прошедших независимую оценку качества и включенных в реестр сертифицированных образовательных программ», – сообщили ранее в департаменте.

Сегодня в детских садах и школах Екатеринбурга родителей детей старше пяти лет просят срочно зарегистрироваться на сайте «Навигатор», если ребенок посещает платные кружки и секции. Это сайт, куда с 1 января 2022 года «перевезли» всю информацию о сертификатах на кружки и секции. Там же можно посмотреть и программы, на которые сертификаты принимают. В теории предполагалось, что исполнителями программ могут быть как государственные, так и частные учреждения образования. Но кто из частников в реальности принимает сертификаты, пока неизвестно.

«Новый День» еще в середине ноября направлял в департамент образования Екатеринбурга официальный запрос с просьбой детально разъяснить, как будет работать система сертификатов. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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