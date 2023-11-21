Новые сертификаты на допобразование детей в Екатеринбурге не будут иметь денежного эквивалента

В Екатеринбурге начинают выдавать новые социальные сертификаты, по которым дети от 5 до 18 лет смогут бесплатно посещать кружки и секции. В отличие от старых, которые обеспечивались бюджетными деньгами, эти не будут иметь денежного эквивалента. Вместо этого к сертификату прикрепят определенное количество часов, в течение которых ребенок сможет посещать выбранные программы.

Как ранее писал «Новый День», прежняя система сертификатов прекратила действовать с 1 сентября 2023 года, проработав всего шесть месяцев. За это время детям от 5 до 18 лет выделили 2286 сертификатов с финансовым обеспечением – то есть за сертификатом шли бюджетные деньги, которые можно было «списать» за выбранные ребенком занятия. Все эти сертификаты, по данным мэрии, были использованы для оплаты услуг по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе платным (например, сертификаты частично покрывали обучение в школах английского языка).

Теперь сертификаты будут называться социальными, и никакого денежного эквивалента за ними не закрепляется. «В основе использования социального сертификата лежат те же принципы, что и у сертификата ПФДО (персонифицированного финансирования дополнительного образования детей). Главное его отличие для детей и родителей заключается в том, что новый сертификат имеет номинал, выраженный не в денежном эквиваленте, как раньше, а в часах недельной нагрузки по программам дополнительного образования», – сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Сертификат, как и раньше, будет выдаваться родителям детей от 5 до 18 лет. По сути своей документ представляет собой реестровую запись в региональной системе «Навигатор дополнительного образования». Имея сертификат, родители вместе с ребенком могут выбрать кружок или секцию из тех программ, которые прошли независимую оценку качества. В Екатеринбурге такие программы есть в 17 учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, и 8 подведомственных администрациям районов города. Теоретически предоставлять услуги по сертификату могут и частные образовательные центры, если их программа пройдет оценку качества. Полный список кружков и секций, которые берут с сертификатом, есть на сайте «Навигатор».

Напомним, систему сертификатов, которыми можно было бы «платить» за кружки детей, в Екатеринбурге пытались запустить с 2019-2020 годов, но сроки неоднократно переносили. В итоге ПФДО заработало с 1 декабря 2022 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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