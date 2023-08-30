В Екатеринбурге снова меняют систему сертификатов на детское допобразование: теперь они – социальные

Система сертификатов на кружки и секции, установившаяся в Екатеринбурге лишь с декабря прошлого года, проработала недолго. В новом учебном году она вновь изменится. Теперь родителям детей 5-18 лет будут выдавать «социальный сертификат». С ним можно будет записаться на дополнительные программы в муниципальных дворцах творчества, которые пройдут экспертизу. Правда, пока не известно, когда именно это произойдет.

Как пояснили «Новому Дню» в департаменте образования мэрии Екатеринбурга, система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) с нового учебного года работать не будет. В соответствии с федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 2020 года будут внедрены социальные сертификаты. Почему это происходит сейчас, не объяснили.

Планируется, что социальные сертификаты будут принимать 17 учреждений допобразования, подведомственных профильному департаменту, и еще 8 районных учреждений. Сейчас программы этих дворцов творчества и клубов проходят процедуру независимой оценки (общественную экспертизу). Записаться в кружки и секции по социальному сертификату будет возможно после того, как мэрия Екатеринбурга утвердит правовые акты, регламентирующие в принципе процесс внедрения таких сертификатов. При этом в департаменте уверяют, что зачисление детей в кружки и секции идет и сейчас (с 20 августа), просто без учета нововведений.

Напомним, систему сертификатов, которыми можно было бы «платить» за кружки детей, в Екатеринбурге пытались запустить с 2019-2020 годов, но сроки неоднократно переносили. В итоге ПФДО заработало с 1 декабря 2022 года. Тогда в городе выделили 2286 сертификатов с финансовым обеспечением – то есть за сертификатом шли бюджетные деньги, которые можно было «списать» за выбранные ребенком «допы». Все эти сертификаты, по данным мэрии, были использованы для оплаты услуг по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе – платным (например, сертификаты частично покрывали обучение в школах английского языка).

По данным системы «Навигатор», через которую и осуществляется запись в кружки, самыми востребованными в прошлом учебном году были программы социально-гуманитарной направленности («Мир вокруг нас», «Английский легко», «Умники и умницы»), художественной направленности («Хореография», «Разноцветная живопись», «Компьютерная графика», «Вокальный марафон») и физкультурно-спортивной направленностей («Волейбол», «Футбол», «Баскетбол», «Дзюдо», «Мир шахмат»).

Как ранее писал «Новый День», в этом году запись детей тоже проходит на платформе «Навигатор». Родители жалуются, что на многие программы набор даже не открывали. Возможно, это связано как раз с переходом на новую систему, и программы сейчас проходят независимую оценку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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