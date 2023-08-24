У родителей проблемы с записью детей в бесплатные секции: во многие набор не ведется

Запись детей в бесплатные кружки и секции Екатеринбурга стартовала с 20 августа, но по факту подать документы смогли далеко не все желающие. В первые дни сайт «Навигатор66» просто не работал, а потом оказалось, что набор на огромное количество программ не ведется и не известно, когда откроется.

По данным департамента образования Екатеринбурга, запись в кружки и секции стартовала с 20 августа и продлится до 10 сентября. Бесплатные программы осуществляют 17 муниципальных учреждений: два дворца, 9 центров детского творчества, 5 домов детского творчества и одна детско-юношеская спортивная школа. Кроме того, можно записаться и в секции при обычных муниципальных школах и детсадах. Подать заявление можно через «Госуслуги», либо систему «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области», а еще – прийти лично в учреждение с пакетом документов.

Родители, которые в этом году планировали отдать ребенка на бесплатные развивашки, называют это навыполнимым квестом. «Пытались записать ребенка в полночь 20 августа. Сайт выдавал ошибку 502. Утром 21 августа вроде заработал, но найти что-то подходящее не смогли. Запись на все более-менее интересные программы закрыта, написано, что набор не ведется. Отдавать сына в 11 лет на выжигание по дереву желания нет», – рассказала екатеринбурженка, живущая в районе Южного Автовокзала.

Кто-то из родителей решил подавать документы непосредственно в учреждениях допобразования. Например, в Доме пионеров документы уже принимают. На вопрос, почему набор на некоторые секции закрыт, мамам отвечают, что не берут пока на сертифицированные программы – те, которые «оплачиваются» специальным сертификатом. Когда стартует запись на них, не понятно.

Мы попытались сами разобраться в системе «Навигатор», но сделать это оказалось непросто. Навигация сайта, несмотря на его название, крайне неудобная. Выбрать можно только конкретный муниципалитет. Например, Екатеринбург. Но деления по районам нет. В списке выпадают абсолютно все кружки: и Верх-Исетского, и Ленинского, и Кировского и других районов. Чтобы понять, куда вести ребенка, приходится вручную заходить на каждую страницу.

Если для поиска использовать карту, там видно бесплатные секции рядом с вашим домом. Но зато не видно, на какой возраст они рассчитаны, и вообще – что за направленность у программы.

И действительно на текущий момент более половины всех секций недоступны. «В настоящий момент запись закрыта. Возможно, запись будет открыта в ближайшее время, пожалуйста, следите за информацией», – говорится на сайте «Навигатора». А если в фильтре выбрать кружки, запись в которые открыта на текущий год, сайт выдает всего десять вариантов на весь Екатеринбург.

«Новый День» направил в департамент образования вопросы о записи детей в кружки и секии в этом году. В частности, работает ли система сертификатов? И если да, то как именно? Когда ответы поступят, мы их опубликуем.

Напомним, система сертификатов на дополнительное образование в Екатеринбурге заработала с 1 декабря 2023 года. Реальных сертификатов, за которыми закреплен денежный номинал, тогда выдали 2300. По задумке родитель получает такую бумагу на ребенка 5-18 лет, а затем может сам выбрать, отдать ли его на рисование, танцы, спорт или что-то еще. Сумма сертификата (фиксированная, из бюджета) должна покрыть все или часть расходов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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